مدیرکل کار آذربایجان غربی گفت: با هدف ارتقاء سطح ایمنی، برای اولین بار در کشور، ارسال گزارش حوادث ناشی از کار در ساخت و ساز‌های آذربایجان غربی آنلاین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی با اعلام این مطلب افزود: با هدف ارتقاء سطح ایمنی، حفاظت فنی و بهینه سازی فرایند‌های نظارتی در پروژه‌های ساختمانی در سطح استان، تفاهم‌نامه سه جانبه فی مابین مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، راه و شهرسازی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به امضا رسید.

علی دهقانی با تاکید بر اینکه این تفاهم نامه بر ایجاد یک سامانه بر خط ارتباطی میان مجریان، مهندسین ناظر و بازرسان کار ایجاد شده است تصریح کرد: در این سامانه امکان ارسال و دریافت گزارش‌های عدم انطباق، اطلاع رسانی حوادث ناشی از کار، ارائه موقعیت پروژه‌های ساختمانی برای بازرسان کار، حذف فرایند‌های کاغذی و تسریع در ارائه خدمات فراهم شده است.

وی تصریح کرد: استقرار مسئولین ایمنی در کارگاه‌ها طبق مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمانی و دستورالعمل اجرایی گودبرداری، پایش مستمر فعالیت‌ها و شناسایی کارگاه‌های پرخطر، پیگیری رفع نواقص یا اقدامات قانونی، برگزاری همایش‌ها و گردهمایی‌های تخصصی ایمنی، انتظام امور حرفه‌ای مهندسان در حوزه ایمنی از سایر مفاد این همکاری مشترک می‌باشد.

این مقام مسئول اظهار کرد: امضای این تفاهم نامه سه جانبه نشانه عزم جدی برای ارتقاء استاندارد‌های ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی استان است و هم افزایی فی مابین ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌تواند مسیر تحقق ساخت و ساز‌های ایمن، کاهش حوادث ناشی از کار و جدیت بیشتر مهندسین ناظر، مجریان ذیصلاح و کارفرمایان در رعایت مقررات ایمنی و ایجاد محیطی امن برای فعالیت کارگران را فراهم نماید.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی افزود: با استقرار سامانه برخط و حذف فرایند‌های کاغذی، علاوه بر تسریع و شفافیت در تبادل اطلاعات، امکان نظارت دقیق‌تر و واکنش سریع‌تر به موارد غیر استاندارد فراهم می‌شود.

وی اضافه کرد: حضور مسئولین ایمنی و پایش مستمر پروژه‌ها، به طور مستقیم در کاهش ریسک‌ها و پیشگیری از وقوع حوادث موثر خواهد بود.

دهقان تاکید کرد: اجرای کامل مفاد تفاهم‌نامه، ضمن صیانت از جان نیرو‌های کار، موجب افزایش اعتماد عمومی جامعه هدف خواهد شد.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی افزود: فرایند‌های ارسال گزارش حوادث ناشی از کار در ساخت و ساز‌های ساختمانی برای اولین بار در کشور در این استان اجرا می‌شود و در نشست اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از ارزیابی نهایی به عنوان سه طرح و الگوی برتر کشوری انتخاب و قرار است از سوی سایر ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها نیز عملیاتی گردد.

برچسب ها: حوادث ناشی از کار ، سامانه ، آذربایجان غربی ، تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، کارفرمایان
