صلیب سرخ تابوت یک اسیر اسرائیلی دیگر را از گروه‌های فلسطینی در غزه دریافت کرد که طبق اعلام حماس، جسد او در خان یونس پیدا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ارتش صهیونیستی و شاباک (سازمان امنیت داخلی رژیم) می‌گویند صلیب سرخ تابوت یک اسیر اسرائیلی دیگر را دریافت کرده و قرار است آن را به تل‌آویو تحویل دهد. 

ساعاتی پیش، گردان‌های قدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که امشب جسد یک اسیر اسرائیلی کشته شده را تحویل صلیب سرخ خواهد داد. 

حماس می‌گوید این جسد امروز در جریان جست‌و‌جو در «خان یونس» واقع در جنوب غزه پیدا شده است.

با تحویل این جسد، مجموع اجساد اسرای اسرائیلی که در غزه باقی مانده به ۵ نفر می‌رسد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنبش حماس ، اسرای اسرائیلی ، نوار غزه
نظرات کاربران
اجساد نجس صهیونسیت ها از مردار موش کثیف هم مشمئز کننده تر است. ارزش هیچی را ندارند. حیف از زمین که به خاطر مردار متعفن صهیونسیت ها کثیف شود. جای اجساد صهیونسیتی در چاه توالت است.
