باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ارتش صهیونیستی و شاباک (سازمان امنیت داخلی رژیم) میگویند صلیب سرخ تابوت یک اسیر اسرائیلی دیگر را دریافت کرده و قرار است آن را به تلآویو تحویل دهد.
ساعاتی پیش، گردانهای قدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که امشب جسد یک اسیر اسرائیلی کشته شده را تحویل صلیب سرخ خواهد داد.
حماس میگوید این جسد امروز در جریان جستوجو در «خان یونس» واقع در جنوب غزه پیدا شده است.
با تحویل این جسد، مجموع اجساد اسرای اسرائیلی که در غزه باقی مانده به ۵ نفر میرسد.
منبع: الجزیره