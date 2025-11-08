باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های فوتبال خیبر خرم آباد و تراکتور تبریز در ادامه مسابقات هفته دهم لیگ برتر فوتبال امروز از ساعت ۱۶:۴۵ در ورزشگاه تختی خرم آباد برابر یکدیگر صف آرایی می‌کنند. همچنین بازی سپاهان و استقلال به علت شروع اردوی تیم ملی فوتبال به تعویق افتاده است.

تراکتوری‌ها هفته گذشته برابر تیم پرسپولیس در دقایق پایانی بازی، برد را با تساوی عوض کردند و توقف در این بازی باعث شد که سرخپوشان تبریزی صدر را از دست بدهند و با ۱۳ امتیاز در جایگاه هفتم جدول رده بندی قرار بگیرند.

شاگردان اسکوچیچ در بازی با الشرطه عراق در لیگ نخبگان آسیا هم با درخشش علیرضا بیرانوند در درون دروازه توانستند از تک گل خود محافظت کنند و به برتری برسند و با این پیروزی، روحیه شان برای ادامه بازی‌ها افزایش یافته است.

به هر حال سرخپوشان تبریزی به برد در بازی خارج از خانه مقابل تیم خیبر خرم آباد نیاز مبرم دارند تا به جمع مدعیان قهرمانی برگردند، اما آنها کار سختی جلوی هواداران خرم آباد دارند.

در آن طرف، تیم خیبر خرم آباد هفته گذشته برابر تیم گل گهر سیرجان به تساوی بدون گل دست یافت و با ۱۱ امتیاز در جایگاه یازدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان سید مهدی رحمتی با حمایت هواداران پرشور خود به دنبال ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم تراکتور هستند تا رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند، اما با حریف قدرتمندی مواجه هستند.

تیم خیبر خرم آباد نشان داده که در خانه تیم خطرناکی است و به تیمی باج نمی‌دهد. براین اساس تراکتور برای کسب امتیاز در خرم آباد کار سختی پیش رو دارد.

البته تراکتور یک بازی عقب افتاده با تیم ملوان بندر انزلی پیش رو دارد و اگر بتواند بازی امروز را پیروز شود و از آن طرف هم در دیدار معوقه خود به برتری برسد در آن صورت به صدر جدول برمی گردد.

دراگان اسکوچیچ سرمربی تراکتور و شجاع خلیل‌زاده کایپتان سرخپوشان تبریزی به دلیل محرومیت نمی‌توانند تیم خود را در این بازی همراهی کنند. به هر حال باید دید تراکتور در نبود این ۲ نفر می‌تواند تیم جوان رحمتی را شکست بدهد یا نه!

این ۲تیم در بازی رفت و برگشت فصل گذشته به مصاف یکدیگر رفتند که تیم تراکتور توانست در هر ۲بازی برنده شود و باید دید در بازی امروز هم می تواند در تعداد بردها هت تریک کند یا نه!