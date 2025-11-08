کارشناس داوری درباره قضاوت داور بازی پرسپولیس و استقلال خوزستان در هفته دهم لیگ برتر فوتبال توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - نوذر رودنیل کارشناس داوری در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره قضاوت داور بازی پرسپولیس و استقلال خوزستان در هفته دهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: خطا‌ها و اخطار‌ها در این بازی درست بودند. در دقیقه ۱۶ بازی، گل پرسپولیس به درستی زده شد. کمک داوران هم آفساید‌ها را به درستی گرفتند. در دقیقه ۶۳، برخورد توپ به دست مدافع استقلال خوزستان در محوطه جریمه درست بود، چون این برخورد دست به توپ خطای هند نیست.

او افزود: اعلام پنالتی به نفع پرسپولیس در دقیقه ۷۵ به درستی گرفته شد و پنالتی واضح بود. داور مسابقه در آن شلوغی محوطه جریمه به خوبی صحنه پنالتی را تشخیص داد، چون سروش رفیعی اول توپ را زد و بعد مدافع حریف پای سروش را زد و خطای پنالتی رخ داد. اما اگر مدافع استقلال خوزستان اول توپ را می‌زد و بعد سروش روی توپ می‌آمد خطای پنالتی رخ نمی‌داد.

رودنیل بیان کرد: گل سوم پرسپولیس در دقیقه ۹۳ هم درست بود. البته داور مسابقه وقت‌های اضافه نیمه اول و دوم را کم گرفت. با توجه به تعداد تعویض‌ها و برخورد‌ها در نیمه دوم حداقل باید ۹ دقیقه وقت اضافه گرفته می‌شد.

کارشناس داوری درباره اینکه صحنه افتادن باکیچ هافبک پرسپولیس در محوطه جریمه استقلال خوزستان پنالتی نبود، گفت: نه، ادامه بازی درست بود.

او در پایان گفت: به منصوریان داور مسابقه و کمک هایش در این بازی می‌توانیم نمره قبولی بدهیم.