باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - مجید کوهی گفت: میانگین بارش استان از ابتدای سال آبی برابر ۵ میلی متر میباشد که در مقایسه با دوره مشابه بلند مدت ۸۷ درصد کاهش داشته است.
او افزود: کاهش بارندگی و افزایش دما باعث شده که ورودی مخازن سد در حال حاضر کاهش یافته و هم اکنون در ۲۹ درصد مخازن سدهای استان آب ذخیره سازی شده است و پیش بینیها نشان میدهد حداقل تا یک ماه آینده خبری از بارشها نیست
مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت:پیش بینی میشود فعلا تا نیمه اول آذرماه بارشها کمتر از نرمال خواهد بود.
مدیر مهندسی رودخانههای استان اردبیل نیزگفت: سد یامچی حدود ۹۰۰ لیتر در سال ورودی دارد در حالی که مصرف آب شرب از سد یامچی ۱۵۰۰ لیتر در ثانیه میباشد و حجم مخزن به ۱۹ میلیون متر مکعب کاهش یافته است و تنها برای سه یا چهار ماه آینده کافی میباشد.
سلیمی افزود: در آینده اگر بارشهای کافی نداشته باشیم و مدیریت مصرف انجام نشود ما دچار مشکل خواهیم شد.
او تاکید کرد: روستاییها و اهالی بالادست حساسیت موضوع را درک کنند و به کمک مردمان پایین دست سد یامچی بیایند و از برداشتهای غیراصولی اجتناب کنند.