مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت:بارندگی‌های امسال در استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸۷ درصد کاهش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - مجید کوهی گفت: میانگین بارش استان از ابتدای سال آبی برابر ۵ میلی متر می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه بلند مدت ۸۷ درصد کاهش داشته است.

او افزود: کاهش بارندگی و افزایش دما باعث شده که ورودی مخازن سد در حال حاضر کاهش یافته و هم اکنون در ۲۹ درصد مخازن سد‌های استان آب ذخیره سازی شده است و پیش بینی‌ها نشان می‌دهد حداقل تا یک ماه آینده خبری از بارش‌ها نیست 

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت:پیش بینی می‌شود فعلا تا نیمه اول آذرماه بارش‌ها کمتر از نرمال خواهد بود.

مدیر مهندسی رودخانه‌های استان اردبیل نیزگفت: سد یامچی حدود ۹۰۰ لیتر در سال ورودی دارد در حالی که مصرف آب شرب از سد یامچی ۱۵۰۰ لیتر در ثانیه می‌باشد و حجم مخزن به ۱۹ میلیون متر مکعب کاهش یافته است و تنها برای سه یا چهار ماه آینده کافی می‌باشد.

سلیمی افزود: در آینده اگر بارش‌های کافی نداشته باشیم و مدیریت مصرف انجام نشود ما دچار مشکل خواهیم شد.

او تاکید کرد: روستایی‌ها و اهالی بالادست حساسیت موضوع را درک کنند و به کمک مردمان پایین دست سد یامچی بیایند و از برداشت‌های غیراصولی اجتناب کنند.

برچسب ها: کاهش بارندگی ها ، افزایش دما ، مخازن سدهای استان ، سد یامچی
خبرهای مرتبط
کاهش ۴۵ درصدی میزان بارندگی در استان اردبیل
کاهش ۶۶ درصدی آورد رودخانه‌های استان اردبیل
حجم آب سد‌های اردبیل ۱۴۰ میلیون متر مکعب است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تولید زعفران کم آب‌بر در اردبیل رکورد می‌زند
آخرین اخبار
تولید زعفران کم آب‌بر در اردبیل رکورد می‌زند