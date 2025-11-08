باشگاه خبرنگاران جوان - غلامعلی فخاری اشرفی گفت: گزارشی مبنی بر سقوط یک نفر با پاراگلایدر در منطقه جنگلی سوردار شهرستان نور در ساعت ۱۲ پنجشنبه ۱۵ آبان دریافت شد که بلافاصله مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان گروه عملیاتی پایگاه شهید صالحی نور و تیم پشتیبانی شعبه نور را به محل حادثه اعزام کرد.

او افزود: در روز نخست، پس از جست‌و‌جو در منطقه صعب‌العبور و شناسایی محل سقوط، امدادگران موفق به دستیابی به مصدوم شدند و عملیات اولیه امدادرسانی و تثبیت وضعیت وی انجام گرفت، اما به‌دلیل شرایط جغرافیایی و سخت‌گذر بودن منطقه، انتقال مصدوم به روز دوم موکول شد.

مدیرعامل هلال‌احمر استان ادامه داد: در ساعات ابتدایی امروز روز جمعه، ۱۶ آبان‌ماه سرپرست تیم عملیاتی درخواست اعزام بالگرد را مطرح کرد، اما به‌علت طولانی شدن فرآیند هماهنگی پرواز از سوی دستگاه همکار، تصمیم بر انتقال زمینی مصدوم گرفته شد.

فخاری گفت: در نهایت، با تلاش بی‌وقفه تیم‌های امدادی، مصدوم به منطقه امن منتقل و توسط آمبولانس هلال‌احمر به بیمارستان امام (ره) نور انتقال داده شد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران