باشگاه خبرنگاران جوان - معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی بوشهر گفت: برداشت پاییزه و خارج از فصل گوجه فرنگی از مزارع این استان در منطقه تنگ ارم و بوشکان شهرستان دشتستان آغاز شده است که نقش موثری در تامین بازار داخلی و تنظیم قیمت این محصول دارد.
کبری توکلی در جمع خبرنگاران افزود:: پیش بینی می شود از سطح یکهزار هکتار گوجه فرنگی پاییزه در دشتستان بیش از ۵۲ هزار تن محصول تولید و روانه بازار شود.
وی با بیان اینکه مجموع سطح زیرکشت گوجهفرنگی در استان بوشهر ۱۰ هزار و ۲۰۰ هکتار است ادامه داد: با توجه به اجرای الگوی کشت، پیگیریها، برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی و برگزاری کارگروههای مرتبط با همکاری فرمانداران و بخشداران در سایر شهرستانهای مدنظر به این سطح کشت رسیدهاست.
معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی بوشهر ادامه داد: سطح زیر کشت گوجهفرنگی در سال گذشته در این استان ۱۱ هزار و ۴۰۰ بود که امسال یکهزار و ۲۰۰ هکتار کاهش یافته است که پیش بینی میشود بیش از ۵۶۰ هزار تن محصول از کل این مزارع برداشت شود.
توکلی بیان کرد: گوجهفرنگی فضای باز استان بوشهر به صورت تولید خارج از فصل بوده که براساس پیش بینی در کشت پاییزه با سطح یکهزار هکتار ۵۲ هزار تن، در کشت زمستانه از سطح ۹ هزار هکتار ۴۹۵ هزار تن و از ۲۰۰ هکتار کشت بهاره ۱۰هزار تن در مجموع حدود ۵۶۰ هزار تن محصول برداشت شود.
وی با اشاره به اینکه مهمترین ارقام کشت شده در استان بوشهر شامل برنتا، کارون، متین، ۸۳۲۰، بریویو، باسیمو، بدرو، افرا و غیره است گفت: ۱۰۰ درصد مزارع از طریق کشت نشایی انجام شده و آبیاری همه مزارع در این استان با روشهای نوین آبیاری( آبیاری تیپ) انجام میشود.
توکلی با بیان اینکه پیش بینی میشود از مجموع ۵۶۰ هزار تن محصول تولیدی، مقدار ۲۶۰ هزار تن به صورت تازه خوری، ۱۲۰ هزار تن برای مصارف صنایع تبدیلی فرآوری، تولید رب گوجهفرنگی و فرآوردههای جانبی مورد استفاده قرار گیرد افزود: انتظار می رود بیش از ۲۰۰هزار تن محصول تولیدی هم به کشورهای همسایه و مقاصد داخلی و خارجی دیگر در راستای ارزآوری صادر شود.