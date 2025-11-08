خالق اثر «بذر‌های ماندگار» گفت: من در اثرم ایران را به صورت پازل ساختم و گل‌های نیلوفر که نماد صلح، آرامش و مقاومت هستند، روی آن قرار دادم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - عشرت سیروس، هنرمند پیشکسوت هنر‌های تجسمی و خالق اثر «بذر‌های ماندگار»، در حاشیه افتتاح سومین نمایشگاه آثار هنر‌های تجسمی و سنتی از تجربه خلق این اثر سخن گفت؛ تجربه‌ای که با اصابت ترکش‌های رژیم صهیونیستی به کارگاه او در جریان جنگ ۱۲ روزه گره خورده است.

سیروس با اشاره به آن روز‌ها گفت: در زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ترکش‌هایی به کارگاهم اصابت کرد. خوشبختانه آسیب جدی وارد نشد، اما سقف سوراخ شد. بالاخره جنگ بود. همین اتفاق الهام‌بخش خلق اثری شد که پیام امید و استقامت را روایت می‌کند.

او ادامه داد: به نظرم رسید اثری بسازم که نشان دهد ایران همه بحران‌ها و سختی‌ها را پشت سر می‌گذارد؛ همان‌طور که در قرن‌های گذشته نیز در جنگ‌های متعدد پیروز شد؛ بنابراین تصمیم گرفتم ایران را به صورت پازل بسازم و گل‌های نیلوفر که نماد صلح، آرامش و مقاومت هستند، روی آن قرار دهم.

سیروس تاکید کرد: گل‌های نیلوفر در این اثر پیام روشنی دارند؛ روزی ایران همانند نیلوفر‌ها سر از خاکستر سختی‌ها برمی‌آورد، به خورشید سلام می‌کند و زندگی نو را آغاز خواهد کرد.

