مسعود رشیدی کارگردان قدیمی تلویزیون با آثاری همچون سریال تلویزیونی «قلب یخی» درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود رشیدی کارگردان قدیمی سینما و تلویزیون پس از مدت‌ها درگیر بودن با بیماری، صبح امروز- شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴- در ۶۸ سالگی به دلیل ایست قلبی درگذشت.

از مسعود رشیدی نویسنده و کارگردان کرمانشاهی، آثاری چون مجموعه های تلویزیونی «قلب یخی»، «روزگار وصل»، «شب شیشه‌ای»، «شاید برای شما هم اتفاق بیفتد» (اپیزودهای: تغییر، توبه، افشای راز٬ دعوت، تقدیر)، «ماجراهای آقای دوستی» (مشترک با مسعود نوابی)، «جدال با سرنوشت»، «تنها در تاریکی»، «هفت گنج»، «مزه خوب کودکی»، «فرمان»، «باران بهاری»، «گلریزان» و «یلدا» به یادگار مانده است.