براساس گزارش سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۷ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - آلودگی هوا در خوزستان به مرحله‌ای بحرانی رسیده و زندگی روزمره را مختل کرده است. مدارس برخی شهرها غیرحضوری شده‌اند و شاخص کیفیت هوا در در ۱۷ شهر در وضعیت ناسالم است.

بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ صبح امروز در شهرهای اهواز ۲۰۴، دشت آزادگان ۲۰۸، شادگان ۲۱۷ و هویزه ۲۱۹ میکرو گرم بر متر مکعب گزارش شده که نشانگر وضعیت بنفش و بسیار ناسا لم است.

این شاخص در شهرهای آبادان ۱۶۲، آغاجری ۱۵۴، اندیمشک ۱۶۴، باغملک ۱۵۲، خرمشهر ۱۷۶، دزفول۱۵۵، شوشتر ۱۶۷، کارون ۱۸۸، ماهشهر ۱۸۷ و ملاثانی ۱۶۴ میکروگرم بر متر مکعب رسیده و این شهرها در وضعیت «قرمز » یعنی «ناسالم» قرار دارند.

شاخص آلودگی هوا در شهرهای بهبهان ۱۲۹، لالی ۱۱۸ و هفتکل ۱۰۴ میکروگرم بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

وضعیت هوا در شهرهای اندیکا، ایذه، دهدز، رامهرمز، شوش، مسجدسلیمان، هندیجان قابل قبول ارزیابی شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور