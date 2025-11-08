مقابل ایران دوباره زانو خواهید زد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0631\u0648\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u062c\u0633\u0645\u0647 \u0648\u0627\u0644\u0631\u06cc\u0646 \u067e\u0627\u062f\u0634\u0627\u0647 \u0631\u0645 \u062f\u0631 \u0642\u0627\u0644\u0628 \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f \u00ab\u0634\u0628 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u00bb \u0648 \u0628\u0627 \u0634\u0639\u0627\u0631 \u00ab\u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0632\u0627\u0646\u0648 \u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc\u062f \u0632\u062f\u00bb \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u00a0\n