مقابل ایران دوباره زانو خواهید زد + فیلم

آئین شب ایران با شعار «مقابل ایران دوباره زانو خواهید زد» در میدان انقلاب برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم رونمایی از مجسمه والرین پادشاه رم در قالب رویداد «شب ایران» و با شعار «مقابل ایران دوباره زانو خواهید زد» در میدان انقلاب برگزار شد.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
برای کوروش فیلم درست نمی‌کنید فقط، دلقک بازی میکنید.
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
زنده و پاینده باد ایران عزیز
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
در دنیای کنونی، علم، فن آوری و مديريت صحيح، مؤلفه های قدرتند. واجد کدام یک هستیم؟
۰
۰
