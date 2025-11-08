باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- خرم‌آباد، شهری با پیشینه تاریخی و طبیعت بی‌نظیر، سال‌هاست در حصار کوه‌های زاگرس اسیر محدودیت‌های توسعه شهری شده است.

چهار محور ترافیکی اصلی این شهر ـ محورهای تهران، کرمانشاه، کوهدشت و اهواز ـ دهه‌هاست که پاسخگوی حجم ترددهای روزانه و عبوری نیستند و کوچک‌ترین حادثه یا افزایش ترافیک، شهر را به کام قفل‌های چندساعته می‌کشاند.

این وضعیت، علاوه بر کاهش کیفیت زندگی شهروندان، به یک نگرانی جدی در حوزه پدافند غیرعامل تبدیل شده بود؛ چرا که در شرایط بحرانی مانند سیل یا زلزله، امکان امدادرسانی و تخلیه اضطراری با چالش مواجه می‌شد.

اما امروز، با آغاز عملیات اجرایی کمربند شرقی خرم‌آباد، امید به آینده‌ای روان‌تر و ایمن‌تر در میان مردم و مسؤولان زنده شده است.

این پروژه، که سال‌ها در پیچ و خم موانع اداری و اختلافات تملک اراضی زمین‌خورده بود سرانجام از رؤیا به واقعیت نزدیک می‌شود.

طلسم ۲۰ ساله شکست

طرح کمربند شرقی خرم‌آباد، بیش از دو دهه در انتظار حل اختلافات تملک اراضی و تخصیص بودجه بود. یکی از اصلی‌ترین موانع، عبور این مسیر از اراضی متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی بود که با پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات فنی و حقوقی، سرانجام به توافق نهایی منجر شد.

داریوش بارانی بیرانوند، شهردار خرم‌آباد گفت :با توجه به ظرفیت اندک ترافیکی شهر، باید مسیرهای جدیدی در ورودی و خروجی‌ها باز می‌شد. کمربند شرقی به لحاظ پدافندی و تقویت دسترسی‌پذیری، پروژه‌ای بسیار قدرتمند است که سال‌ها به دلیل تداخل در واگذاری زمین از سوی دانشگاه آزاد مسکوت مانده بود. حدود ۲.۵ هکتار از این مسیر در تملک دانشگاه آزاد بود که خوشبختانه با برگزاری جلسات مشترک با مدیریت ارشد استان و راه و شهرسازی، به توافق رسیدیم و این امر منجر به بازگشایی دیوار دانشگاه و شروع عملیات عمرانی شد.

پیشرفت ۴۰ درصدی و وعده بهره‌برداری تا پایان سال

بر اساس اعلام مسؤولان، این پروژه هم‌اکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در مرحله پروفیل و شیب‌بندی قرار گرفته است. بودجه‌ای بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان از سوی شهرداری و ۵ میلیارد تومان از سوی استانداری برای تکمیل مراحل پایانی و آسفالت‌ریزی تخصیص یافته است.

شهردار خرم‌آباد در این زمینه افزود:در حال حاضر این طرح در مرحله پروفیل و شیب‌بندی قرار دارد و مبلغ ۱۰ میلیارد تومان از بودجه جاری شهرداری نیز برای تکمیل آن اختصاص یافته. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال تردد در این کمربندی برقرار شود.

تأمین مصالح و پایان عملیات به‌زودی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان نیز از تخصیص پنج میلیارد تومان برای تأمین مصالح زیرسازی و آسفالت این پروژه خبر داد و اعلام کرد که عملیات اجرایی آن به‌زودی با همراهی دانشگاه آزاد اسلامی به پایان خواهد رسید.

مجیدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: این طرح مراحل پایانی خود را طی می‌کند و پنج میلیارد تومان برای تأمین مصالح زیرسازی و آسفالت آن اختصاص یافته است. عملیات اجرایی آن به‌زودی با همراهی دانشگاه آزاد اسلامی، به پایان می‌رسد.

کمربند شرقی خرم‌آباد، تنها یک جاده جدید نیست؛ بلکه یک راهبرد توسعه‌ای و امنیتی برای آینده شهر محسوب می‌شود. این مسیر، مسیر بیرانشهر و دانشگاه آزاد را به ورودی ۶۰ متری خرم‌آباد متصل کرده و نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی و افزایش تاب‌آوری شهری ایفا خواهد کرد

سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان گفت :کمربند شرقی خرم‌آباد که به دلیل مشکلاتی در تملک اراضی به مدت ۲۰ سال معطل مانده بود، سرانجام اجرایی شده و اکنون در مراحل پایانی برای بهره‌برداری قرار دارد. پیش از این، تنها راه ورودی به خرم‌آباد از مسیر کمالوند بود که در صورت بروز حادثه مسیر کاملاً مسدود می‌شد، اما با تکمیل این پروژه، یک شریان حیاتی جدید ایجاد شده است.

پروژه کمربند شرقی خرم‌آباد، فراتر از یک طرح عمرانی، نمادی از اراده‌ی جمعی برای شکستن بن‌بست‌های تاریخی است.

این شریان جدید، نه تنها گره‌های ترافیکی شهر را باز می‌کند، بلکه ضریب ایمنی و تاب‌آوری خرم‌آباد را در برابر بحران‌ها افزایش می‌دهد. با تکمیل این پروژه، خرم‌آباد نفس‌های تازه‌ای خواهد کشید و آینده‌ای روان‌تر، ایمن‌تر و متصل‌تر برای آن متصور خواهد بود.