باشگاه خبرنگاران قزوین؛ ندا حسین پور - سید کیومرث کمالیار مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قزوین گفت: تاسیسات گاز مایع مسؤلیت ذخیره سازی و توزیع گاز مایع در سطح استان را عهده دار هستند و لذا فرآیند‌های عملیاتی گازمایع پرسی ایران گاز پایش شدند.

وی ادامه داد: توزیع منظم و قابل اطمینان گاز مایع برای مصرف خانگی در روستا‌های فاقد گاز طبیعی و همچنین برخی از واحد‌های صنعتی و اصناف اهمیت بالایی برخوردار است.

به گفته کمالیار، پایش و بررسی تاسیسات گاز مایع با هدف ارزیابی تامین بدون وقفه این فرآورده استراتژیک و همچنین ارتقای سطح ایمنی در ذخیره سازی و توزیع آن در راستای خدمت رسانی به مردم و فعالان اقتصادی صورت گرفت.