عمارت آفریدون بهنمیر به جمع ۴ تیم برتر مسابقات فوتسال بانوان باشگاه‌های کشور صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در پایان دور دوم مسابقات فوتسال بانوان باشگاه‌های کشور که در سالن ورزشی مرحوم مجدآرا بهنمیر برگزار شد، تیم عمارت آفریدون بهنمیر با کسب ۳ پیروزی مقابل تیم‌های عقاب کوهدشت، هیات فوتبال کردستان و ستارگان آدلی تهران به مرحله نهایی رقابت‌ها راه یافت.

شاگردان فاطمه ولی نتاج در این ۳ مسابقه به ترتیب و با نتایج ۵ بر ۲، ۳ بر ۲ و ۴ بر صفر از سد تیم‌های عقاب کوهدشت، هیات فوتبال کردستان و ستارگان آدلی تهران، گذشتند.

با صعود تیم‌های عمارت آفریدون بهنمیر، هیات فوتبال کردستان از گروه دوم و تیم‌های آکادمی نصرتی قم و آرمینه تهران از گروه اول، ۴ تیم صعود کننده به مرحله پایانی رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتسال بانوان باشگاه‌های کشور مشخص شدند.

برچسب ها: مسابقات فوتسال ، فوتسال بانوان
