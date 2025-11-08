باشگاه خبرنگاران جوان - شاخص لحظهای کیفیت هوای اصفهان صبح امروز با عدد ۱۴۹ در مرز ورود به وضعیت ناسالم برای عموم مردم قرار گرفت؛ بهطوریکه ایستگاههای متعدد شهری ازجمله پروین، رودکی و رهنان شرایط قرمز و آلوده را ثبت کردهاند.
بر اساس اطلاعات سامانه پایش کیفیت هوای کشور شاخص در ایستگاههای ۲۰۵ آبان، پروین، دانشگاه صنعتی، رودکی، رهنان، فرشادی، کرد آباد، میرزا طاهر و ولدان در شرایط قرمز و آلوده برای عموم قرار دارد.
همچنین ایستگاههای پارک زمزم، خرازی، زینبیه، سپاهانشهر، فیض، کاوه و هزارجریب نیز کیفیت هوای ناسالم برای گروههای حساس را ثبت کردهاند.
در سطح برخی شهرستانها نیز وضعیت کیفی هوا مطلوب نیست؛ شاخص در خمینیشهر با شاخص لحظه ای ۱۶۱ (AQI) و قهجاورستان با شاخص ۱۸۱ (AQI) در شرایط آلوده برای عموم مردم گزارش شده و در زرینشهر نیز با شاخص ۱۰۵ (AQI) هوا برای گروههای حساس ناسالم است.
با این حال، شهرهای شاهینشهر، کاشان، مبارکه و نجفآباد از شرایط قابلقبول برخوردارند و شهرضا نیز در وضعیت پاک و سبز قرار دارد.