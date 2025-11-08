شاخص کیفیت هوای اصفهان صبح امروز بر روی وضعیت ناسالم قرار گرفت؛ ایستگاه‌های پروین، رودکی و رهنان شرایط قرمز و آلوده را ثبت کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شاخص لحظه‌ای کیفیت هوای اصفهان صبح امروز با عدد ۱۴۹ در مرز ورود به وضعیت ناسالم برای عموم مردم قرار گرفت؛ به‌طوری‌که ایستگاه‌های متعدد شهری ازجمله پروین، رودکی و رهنان شرایط قرمز و آلوده را ثبت کرده‌اند.

بر اساس اطلاعات سامانه پایش کیفیت هوای کشور شاخص در ایستگاه‌های ۲۰۵ آبان، پروین، دانشگاه صنعتی، رودکی، رهنان، فرشادی، کرد آباد، میرزا طاهر و ولدان در شرایط قرمز و آلوده برای عموم قرار دارد.

همچنین ایستگاه‌های پارک زمزم، خرازی، زینبیه، سپاهان‌شهر، فیض، کاوه و هزارجریب نیز کیفیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس را ثبت کرده‌اند.

در سطح برخی شهرستان‌ها نیز وضعیت کیفی هوا مطلوب نیست؛ شاخص در خمینی‌شهر با شاخص لحظه ای ۱۶۱ (AQI) و قهجاورستان با شاخص ۱۸۱ (AQI) در شرایط آلوده برای عموم مردم گزارش شده و در زرین‌شهر نیز با شاخص ۱۰۵ (AQI) هوا برای گروه‌های حساس ناسالم است.

با این حال، شهرهای شاهین‌شهر، کاشان، مبارکه و نجف‌آباد از شرایط قابل‌قبول برخوردارند و شهرضا نیز در وضعیت پاک و سبز قرار دارد.

برچسب ها: آلودگی هوا ، وضعیت هوا
Iran (Islamic Republic of)
شهروند
۱۲:۱۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
من اهوازی هستم الان اصفهان هستم و هوا خیلی خوب هست، حتی یک درصد هم در برابر آلودگی هوای اهواز هم نیست، اهواز خیلی خیلی هوا بد شده و‌ سر درد میگیره آدم و‌نفسش بند میاد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
من اصفهانی هستم الان اهواز هستم و هوا خیلی خوب هست و رودخانه کارون هم پر آب است حتی یک درصد هم در برابر آلودگی هوای اصفهان نیست . آخه اخوی دستگاه سنجش هوا میگوید هوا اصفهان ناسالم است همه مشکل داریم نباید که به هم نیش و کنایه بزنیم
