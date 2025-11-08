باشگاه خبرنگاران جوان - پس از خوزستان، ایلام، اصفهان، فارس حالا نوبت به خراسان جنوبی، دیار دین، دانش و فرهنگ رسیده است. زمان پخش این ویژه‌برنامه‌ها از امروز شنبه ۱۷ آبان آغاز شده و تا جمعه ۲۳ آبان ماه ادامه خواهد داشت.

طرح «هفته‌های ایرانی» که با سفر به ۳۱ استان کشور و تولید برنامه در بستر جغرافیا و هویت هر استان، می‌کوشد تا ایرانِ متکثر و واحد را در آینه رسانه ملی در هم افزایی با معاونت امور استان‌های رسانه ملی، بازنمایی کند؛ این رویداد روایتی است از سرمایه‌های انسانی و طبیعی، چهره‌های نامدار و گمنام، ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی و آنچه که ریشه‌های هویتی ایرانیان را محکم‌تر می‌سازد. این‌بار، خراسان جنوبی میزبان این رویداد ملی است.

در هفته «خراسان جنوبی ایران»، علاوه بر برنامه‌هایی که به این استان می‌پردازند، تولیدات کوتاه و موشن گرافیک‌های «معرفی جاذبه‌های خراسان جنوبی»، «قنات بلده»، «انار»، «گل نرگس»، «بشرویه»، «کویر تایر»، «زرشک»، «اینجا میقات الرضا است»، «دوباره فردوس»، «بت شکن» و «شهید کاوه ۱ و ۲» از شبکه‌های سیما پخش می‌شوند.

افزایش شناخت و آگاهی مردم ایران نسبت به ظرفیت‌های انسانی، گردشگری، کشاورزی و سرمایه گذاری خراسان جنوبی، هویت دینی، انقلابی و جهادی استان، ظرفیت‌ها و استعداد‌های کم‌نظیر انسانی خراسان جنوبی در حوزه‌های مختلف (فرهنگی، علمی، دینی و...)، ظرفیت‌ها و فرصت‌های بالقوه و بالفعل خراسان جنوبی در ابعاد مختلف کشاورزی، طبیعی، معدنی، گردشگری و... از جمله محور‌هایی است که در برنامه‌های هفته خراسان جنوبی به آن اشاره می‌شود.

در ادامه مشروح تدارک پیش بینی شده معاونت سیما در قالب تولیدات متنوع و ویژه برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی ارائه شده است:

شبکه یک

برنامه «آفتاب شرقی» به مدت ۱۵ دقیقه، هر روز ساعت ۱۲:۱۵ صبح پخش می‌شود. این برنامه در ۷ قسمت با حضور حجت‌الاسلام سید علی اسدی به مباحث مذهبی و فرهنگی استان می‌پردازد.

برنامه «گلزار» با محور بازنمایی گلزار شهدای خراسان جنوبی روز پنج‌شنبه ۲۲ آبان ساعت ۱۶ پخش خواهد شد.

برنامه «پایش» به‌صورت زنده، روز‌های یک‌شنبه ساعت ۲۰ روی آنتن می‌رود و این هفته به حضور مردم خراسان جنوبی در مناطق مرزی و روایت زندگی آنان اختصاص دارد.

«ایران سبز» که به معرفی روستا‌های موفق، نمونه و دارای جایگاه جهانی در استان می‌پردازد، پنجشنبه ۲۳ آبان ساعت ۱۷ روستا‌های اصفهک، افین، روم، خور، چنشت و روستای لی لی پوت را معرفی خواهد کرد.

«به توان مردم» از دیگر برنامه‌های زنده شبکه است که هر روز ساعت ۸:۳۰ پخش می‌شود و این هفته به بررسی فعالیت گروه‌های جهادی و کارآفرینان محلی استان خراسان جنوبی می‌پردازد.

«خانه ملت» نیز پنجشنبه ۲۲ آبان با محوریت عملکرد نمایندگان مجلس از خراسان جنوبی تهیه می‌شود.

«مستند ایران از بالا» در یک قسمت به معرفی جاذبه‌های طبیعی و تاریخی شهر‌های مختلف استان خراسان جنوبی از زاویه‌ای متفاوت خواهد پرداخت.

برنامه «امشب» در روز‌های زوج ساعت ۲۳ به‌صورت زنده پخش می‌شود. این برنامه با حضور چهره‌های فرهنگی، ادبی و هنری استان، به موضوعات اجتماعی و روایت‌های بومی مردم خراسان جنوبی می‌پردازد.

«صبح بخیر ایران» در زو‌های شنبه تا پنجشنبه ساعت ۶ صبح هر روز با معرفی یکی از روستا‌های خراسان جنوبی به صورت زنده روی آنتن شبکه یک خواهد رفت.

«سیمای خانواده» روز‌های چهارشنبه و پنج‌شنبه ساعت ۱۲:۴۵ با موضوع ازدواج و سبک زندگی خانواده‌های خراسان جنوبی از باغ اکبریه به صورت زنده پخش خواهد شد.

«سایه‌سار» نیز در دو قسمت با محوریت طرح کاشت یک میلیون درخت پخش می‌شود.

«نوجهان» نیز که روز‌های شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷ پخش می‌شود، به معرفی زنان موفق استان اختصاص دارد.

«ایران امروز» نیز با پخش زنده در طول هفته ساعت ۱۸، دستاورد‌ها و تحولات استان را روایت می‌کند.

در نهایت، «ورزش و مردم» روز جمعه ۲۳ آبان ساعت ۱۰ صبح با حضور قهرمانان و ورزشکاران خراسان جنوبی به موضوعات ورزشی استان می‌پردازد.

همچنین ۹ فیلر، ۳ گزارش و ۴ مستند از تولیدات مرکز خراسان جنوبی نیز در جدول پخش شبکه یک قرار دارند.

شبکه دو

از شنبه تا جمعه ساعت ۱۰:۳۰، گزارش جوانه‌ها با محور قالی‌بافی، مستند‌های گردشگری از شهر‌های خوسف و سرایان، روایت‌هایی از پسته (۱)، زرشک و قنات جهانی بلده روی آنتن می‌رود؛ همچنین در ادامه، ساعت ۱۱:۲۰ مستند کوتاه «دسترنج» با موضوع عروسک سنتی دو توک پخش می‌شود.

در ادامه این همراهی، از شنبه تا جمعه ساعت ۱۴:۱۵ برنامه‌هایی با محور محصولات کشاورزی استان همچون «گل نرگس و انار» و همچنین گزارش‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی نظیر «کویر تایر» پخش می‌شود. افزون بر این، مخاطبان با مستند‌های گردشگری از قنات جهانی بلده، شهرستان بشرویه، جاذبه‌های طبیعی و تاریخی استان و شهر خوسف، با چهره‌های کمتر دیده‌شده از این دیار آفتاب و مهر آشنا می‌شوند.

همچنین از شنبه تا جمعه ساعت ۱۸:۰۰ با مستند‌های گردشگری به ترتیب معرفی منطقه خوسف و بعد سرایان پخش می‌شود تا جلوه‌هایی از معماری، فرهنگ و طبیعت این شهر‌ها را روایت کند. سپس در مستند «پسته ۲» و گزارش محصولات کشاورزی روستای استانست، از دل زمین تا دست‌های پُرتلاش کشاورزان، قصه‌ی زحمت و برکت بازگو می‌شود. بخش‌های دیگری نیز به روستای آفین و جاذبه‌های گردشگری استان اختصاص دارد.

شنبه تا جمعه ساعت ۲۰:۱۵ نیز مستند‌های گردشگری جاذبه‌ها و قنات جهانی بلده، بینندگان را با جلوه‌های طبیعی و میراث جهانی این استان آشنا می‌کند. همچنین گزارش‌هایی از کارخانه کویر تایر به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی منطقه، و مستند‌هایی درباره محصولات کشاورزی استان از جمله انار، گل نرگس و پسته، تصویری واقعی از تلاش مردم و توان تولیدی خراسان جنوبی ارائه می‌دهند. روایت‌هایی از شهرستان بشرویه نیز در این ساعت پخش خواهد شد تا این خطه کویری، با همه رنگ‌ها و ظرفیت‌هایش، در قاب شبکه دو بدرخشد.

علاوه بر این، شبکه دو در این هفته میزبان پخش چند مستند شاخص و دیدنی خواهد بود. مستند «دسترنج؛ عروسک دو توک» که روایتی از هنر اصیل زنان خراسان جنوبی در ساخت عروسک‌های سنتی است، روز شنبه ساعت ۱۱:۲۰ و جمعه ساعت ۱۷:۵۰ پخش می‌شود. همچنین مستند تأثیرگذار «خادم‌الرضا»، نگاهی عمیق به ارادت و پیوند معنوی استاد محمود فرشچیان با آستان قدس رضوی دارد و روز یکشنبه ۱۸ آبان حوالی ساعت ۲۳ از شبکه دو روی آنتن می‌رود و تکرار آن دوشنبه ۱۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰ خواهد بود. در ادامه هفته نیز مستند «زندگی در بادیه» روز سه‌شنبه و مستند «خراشاد» روز چهارشنبه ساعت ۱۵:۲۵ پخش می‌شوند تا در قاب تصویر، جلوه‌ای از زندگی، فرهنگ و تلاش مردم کویر به نمایش درآید.

همچنین ۳ گزارش، ۴ مستند و ۹ فیلر از تولیدات مرکز خراسان جنوبی نیز در جدول پخش شبکه دو قرار دارند.

شبکه سه

در آستانه «هفته خراسان جنوبی»، برنامه «سلام صبح بخیر» ویژه‌پردازی گسترده‌ای را برای معرفی ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های این استان در دستور کار دارد. هدف اصلی این ویژه برنامه، ارائه تصویری واقعی و الهام‌بخش از استان خراسان جنوبی است.

برنامه با ترکیبی از گفت‌و‌گو‌های زنده، آیتم‌های اختصاصی و ارتباط با مرکز خراسان جنوبی، تلاش می‌کند حال و هوای «استان خراسان جنوبی» را به استودیو بیاورد. در میز ایران، کارآفرینان، هنرمندان و فعالان فرهنگی استان خراسان جنوبی حضور خواهند داشت تا از تجربه‌ها و دستاورد‌های خود بگویند. میز ورزشی میزبان ورزشکاران و مفاخر ورزشی خراسان جنوبی خواهد بود و گفت‌و‌گو با استاندار و شهردار خراسان جنوبی نیز بخشی از برنامه است تا ظرفیت‌های استان و مسائل مهم مورد توجه قرار گیرد. همچنین هر روز یک آیتم اختصاصی درباره خراسان جنوبی پخش می‌شود.

برنامه «صبح و نشاط» از استان خراسان جنوبی به صورت زنده و میدانی، جمعه ۲۳ آبان ماه از یکی از شهرستان‌های استان پخش خواهد شد.

این برنامه شامل بخش‌های حضور خوانندگان و گروه‌های سرود استان خراسان جنوبی، تقدیر از خانواده معظم شهدای استان، خاطره گویی و گفت‌و‌گو با قهرمانان ورزشی استان است. همچنین فیلر‌های تولیدی کوتاه بر اساس ظرفیت‌های استان خراسان جنوبی در برنامه نیز پخش می‌شود.

در برنامه «سمت خدا» بعد از پخش آیتم ترتیل قرآن، ثواب صفحه قرائت شده را به شهدای شاخص استان خراسان جنوبی تقدیم خواهد شد و در روز دیگر ثواب قرائت قرآن را تقدیم علمای مرحوم شاخص استان می‌شود. در این برنامه نیز علما دینی برجسته استان خراسان جنوبی و کتب دینی تالیف شده در این استان معرفی می‌شوند.

«طبیب» با حضور پزشکان مطرح استان خراسان جنوبی روی آنتن می‌رود. برنامه «طبیب» در نظر دارد از گزارش جامع از پیشرفته‌های چشمگیر پزشکی در این استان تهیه نماید.

برنامه‌های «گزارش ورزشی» و «فوتبال برتر» متناسب با هفته خراسان جنوبی پخش می‌شوند.

جانمایی دو مستند و یک تله فیلم در خصوص استان خراسان جنوبی در کنداکتور شبکه سه که در هفته استان خراسان جنوبی پخش خواهد شد.

فیلر‌های تولیدی کوتاه در خصوص استان خراسان جنوبی که توسط مرکز طرح و برنامه ریزی در اختیار این شبکه قرار گرفته است نیز به صورت پر تکرار در طول هفته پخش خواهد شد.

همچنین ۴ مستند و ۱۲ فیلر از کار‌های تولید شده مرکز خراسان جنوبی نیز در جدول پخش شبکه سه جانمایی شده است.

شبکه چهار

در هفته خراسان جنوبی در پنجمین رویداد ملی «ایران جان» برخی برنامه‌ها با محوریت خراسان جنوبی ویژه خراسان جنوبی تولید شده و یا به طور زنده به روی آنتن شبکه چهار می‌روند.

«چرخ» در ۳ برنامه زنده که روز‌های یکشنبه تا سه‌شنبه؛ ساعت۱۹ پخش خواهد شد به روایت فناوران استان خراسان جنوبی و بازنمایی دستاورد‌های علمی این استان خواهد پرداخت.

«مان»، برنامه اختصاصی معماری شبکه چهار، نقد تخصصی معماری و شهرسازی استان خراسان جنوبی را در دستور کار خود دارد و در برنامه پنجشنبه ۲۲ آبان‌ماه ساعت ۲۲:۳۰ با دعوت از معماران و متخصصان شهری این استان، موضوعاتی نظیر گردشگری، بافت تاریخی و معماری استان را مورد بررسی قرار خواهد داد.

«قاب زندگی» که به صورت میان برنامه از شبکه چهار پخش می‌شود، رویداد‌های این هفته را به تصویر خواهد کشید.

برنامه «هنرستان» که سه بار در هفته با ارائه گزارش‌های تصویری رویداد‌های فرهنگی و هنری کشور را پوشش می‌دهد، در هفته خراسان جنوبی به برنامه‌ها و رویداد‌های فرهنگی و هنری استان که به مناسبت رویداد ایران جان برگزار می‌شود خواهد پرداخت. «هنرستان» در روز‌های یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه ساعت ۱۷ از شبکه چهار پخش می‌شود.

شبکه چهار به مناسبت رویداد ایران جان در هفته خراسان جنوبی ایران مستند‌هایی را هم برای پخش آماده کرده است: مجموعه مستند «صد فرسخ»، شنبه تا جمعه، ساعت ۱۲ در ۷ قسمت ۳۰ دقیقه‌ای، که نگاهی به سه ویژگی تاریخی، طبیعی و فرهنگی مردم روستا‌های استان خراسان جنوبی دارد و همچنین مستند «طبس، شهری که هست»، در روز شنبه، ساعت ۱۶، مستند «مردی میان مردم»، شنبه، ساعت ۲۱، مستند «هم نفس»، دوشنبه، ساعت ۲۱، مستند «دلدادگی»، چهارشنبه، ساعت ۲۱ و مستند «بزرگراه همت»، پنجشنبه، ساعت ۲۲ به روی آنتن می‌رود.

از حوزه هنر تاتر تلویزیونی «بی قرار»، در روز سه شنبه، ساعت ۹:۳۰ تماشایی می‌شود و میان برنامه «میراث خاوران» نیز در ۲ قسمت ۱۰ دقیقه‌ای، در روز‌های شنبه و جمعه، ساعت ۱۷:۳۰ به قاب شبکه چهار خواهد آمد.

۱۱ فیلر، ۲ گزارش و ۴ مستند از تولیدات مرکز خراسان جنوبی از شبکه چهار پخش می‌شود.

شبکه نسیم

برنامه «نسیمی شو» با اجرای هدیه بیدی چهارشنبه تا جمعه ساعت ۱۹ به صورت زنده از شبکه نسیم پخش می‌شود.

«نسیما» نیز به صورت میان برنامه با موضوع خراسان جنوبی روی آنتن می‌رود. «نسیم آوا» نیز یکشنبه و دوشنبه ساعت ۲۱ و چهارشنبه تا جمعه ساعت ۲۲ در جدول پخش شبکه نسیم جانمایی شده است.

مستند، کلیپ، میان برنامه و نما (خلاصه فیلم) از جمله برنامه‌هایی هستند که با موضوع خراسان جنوبی از شبکه نسیم به روی آنتن خواهد رفت.

همچنین ۱ مستند گزارشی و ۹ فیلر از تولیدات مرکز خراسان جنوبی از جمله برنامه‌هایی است که در جدول پخش شبکه نسیم جانمایی شده است.

شبکه آموزش

در این هفته، مستند «بهشت معادن» در تاریخ ۱۷ آبان ساعت ۳:۳۰ بامداد پخش می‌شود.

برنامه «کلاس دانش» با عناوین «شور و شعور» و «برکت حضور» هر روز ساعت ۳:۳۰ بامداد روی آنتن می‌رود.

برنامه «کوچه‌باغ» نیز از ۱۹ تا ۲۳ آبان ساعت ۵:۳۰ صبح پخش خواهد شد.

مستند‌های «سپهر دانش» با محور گفت‌و‌گو با اساتید و نخبگان دانشگاه بیرجند و مستند «تالاب گچی» درباره زیست‌بوم طبیعی استان، در تاریخ‌های ۱۸ و ۱۹ آبان ساعت ۷:۳۰ صبح پخش می‌شوند.

در بخش مشاهیر، مستند‌های ویژه‌ای با محور معرفی چهره‌های شاخص خراسان جنوبی از جمله «دلدادگی» (دکتر شکوهی، پدر علم تعلیم و تربیت) در ۲۰ آبان ساعت ۲۳، «هم‌نفس» در ۲۱ آبان ساعت ۲۳ و «علامه فرزان» در ۲۳ آبان ساعت ۱۸ پخش خواهد شد.

همچنین مستند‌های «مسجدنشان» درباره مسجد تاریخی ارسک بشرویه، «آن روزها» درباره شهید فردوسی‌پور ساعت ۴ بامداد، و «سفر رهبری به استان» در روز‌های ۱۷ تا ۱۹ آبان ساعت ۴ بامداد روی آنتن می‌روند.

در بخش میراث و فرهنگ بومی، مستند‌های «دو توک» درباره عروسک‌های ثبت جهانی شده و «سیاه‌چادر» با محور سبک زندگی عشایر استان به نمایش درمی‌آیند.

مستند‌های «فرصت» درباره ظرفیت‌های اقتصادی زعفران و عناب از ۱۹ تا ۲۱ آبان ساعت ۱۹ و نیز آثار «شرفه» درباره بادگیر‌های استان و روستای خور و «رو به آبادی» نیز در همین ایام از شبکه آموزش پخش خواهند شد.

در کنار این برنامه‌ها، میان‌برنامه‌هایی متنوع با محور معرفی آداب، رسوم و جاذبه‌های استان خراسان جنوبی نیز به روی آنتن می‌رود.

همچنین برنامه‌های تلویزیونی «همشاگردی سلام» در روز‌های پنجشنبه و جمعه به طور ویژه از استان خراسان جنوبی پخش می‌شود و برنامه‌های «پرسشگر» و «مثبت آموزش» نیز در این هفته به موضوعات مرتبط با آموزش و ظرفیت‌های علمی این استان می‌پردازند.

همچنین ۲ مستند، ۸ فیلر و تیزر و سرود و گزارش از تولیدات مرکز خراسان جنوبی از شبکه آموزش پخش می‌شود.

شبکه قرآن و معارف

در پویش ایران جان شبکه قرآن و معارف سیما هم به اقتضای ماموریت رسانه‌ای خود به معرفی جاذبه‌های مذهبی و قرآنی این استان می‌پردازد.

در این خصوص میان برنامه‌هایی پرمحتوا تهیه شده که در طول هفته و خلال برنامه‌ها با ساختاری جذاب تصویرگر یکی از هویت‌های دینی استان یاد شده می‌باشد، در این مورد می‌توان به میان برنامه «سلیمانی عزیز ـ اردوی جهادی» (شامل سخنان شهید رئیسی در خصوص جهادگران شهید)، «اینجا میقات الرضاست» (با هدف معرفی آستان مبارک امام زاده حسین بن موسی الکاظم (ع) در شهرستان طبس) میان برنامه «معرفی پرویز نیک بین» (هنرمند خوشنویس خراسان جنوبی)، «درسا» (ویژه عفاف و حجاب) و دیگر عناوین اشاره کرد.

در بخش دیگر برنامه «آرمان» را خواهیم داشت که در هفته جاری، جمعه ساعت ۲۱ از شبکه قرآن و معارف سیما پخش شده و به صورت خاص به استان خراسان جنوبی و معرفی ظرفیت‌های قرآنی این منطقه خواهد پرداخت.

همچنین ۵ فیلر، ۵ سرود و ۴ مستند از تولیدات مرکز خراسان جنوبی در این هفته از شبکه قرآن پخش می‌شود.

شبکه سلامت

برنامه «کشیک سلامت» با حضور در استان خراسان جنوبی از ساعت ۲۰ با حضور مسئولان این استان به بررسی چالش‌های نظام سلامت ایران می‌پردازد.

برنامه «پنجره باز» نیز از خراسان جنوبی برنامه خود را اجرا می‌کند. «حال خوب» دیگر برنامه‌ای است که شنبه و یکشنبه ساعت ۲۱ با حضور میهمانانی روی آنتن شبکه سلامت می‌رود.

برنامه‌های «مثبت سلامت»، «مادر، کودک» و «ضربان» منعطف با پویش ایران جان به برنامه سازی می‌پردازند.

۳ مستند و ۷ فیلر از تولیدات مرکز خراسان جنوبی نیز در جدول پخش این شبکه قرار دارد.

شبکه افق

شبکه افق با پخش مستند‌های ویژه و میان برنامه‌هایی درباره استان خراسان در رویداد ایران جان با مخاطبان خود همراهی می‌کند.

برنامه صبحگاهی «ایران من» هر روز ساعت ۱۰ مرتبط با استان خراسان جنوبی پخش می‌شود و برنامه «ساعت ۱۹» نیز در این خصوص روی آنتن می‌رود.

از روز شنبه ۱۷ آبان‌ماه، برنامه تلویزیونی «انارستان» شبکه افق هم‌زمان با آغاز رویداد ملی «ایران جان؛ خراسان جنوبی»، در بیرجند روی آنتن رفته و به مدت سه روز، با حضور برجسته‌ترین پزشکان طب سنتی کشور، در باغ رحیم آباد این شهر میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

در جریان این حضور، بهترین پزشکان و اساتید طب سنتی ایران از جمله دکتر مجید اسدزاده، دکتر محسن ستاری، استاد رامین تاجبخش و دکتر علی‌اصغر زنده‌دل در روز شنبه ۱۷ آبان به ویزیت مراجعان خواهند پرداخت. در روز یکشنبه ۱۸ آبان، دکتر علی‌اصغر زنده‌دل، دکتر محسن ستاری و دکتر ولی‌الله گرایلی میزبان علاقه‌مندان هستند و در روز دوشنبه ۱۹ آبان نیز دکتر محسن ستاری، دکتر ولی‌الله گرایلی و دکتر حسن اکبری به معاینه و مشاوره خواهند پرداخت. برنامه ویزیت «انارستان» در این سه روز از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در باغ رحیم آباد بیرجند برگزار خواهد شد.

گفتنی است که پخش زنده «انارستان» به صورت زنده هم از تهران و هم بیرجند روی آنتن افق خواهد رفت. در بیرجند با اجرای آرمان غفاریان و با حضور اساتید و متخصصین طب سنتی استان خراسان جنوبی، موضوعات طبی و گیاهان دارویی مرتبط با اقلیم و ظرفیت‌های این استان مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار خواهد گرفت.

همچنین ۳ موشن گرافی، ۵ مستند و ۸ فیلر و تیزر از تولیدات مرکز خراسان جنوبی در جدول پخش شبکه افق جانمایی شده است.

شبکه‌های کودک و امید

همچنین کانال نهال نیز برنامه «مل مل» را پخش می‌کند. این برنامه استیج شاد کودکانه مل مل و بزباش به همراه مجری است که از شهر خراسان جنوبی پخش می‌شود. همچنین برنامه «پویا نو» نیز در جدول پخش این شبکه قرار گرفته است.

برنامه «باشگاه امید» نیز منعطف با هفته خراسان جنوبی در جدول پخش شبکه امید جانمایی شده است.

چندین موشن گرافی از تولیدات مرکز خراسان جنوبی نیز از شبکه‌های کودک و امید پخش می‌شوند.

شبکه مستند

یک بسته ۳۰ دقیقه‌ای شامل ۶ مستند مرتبط با مسائل فرهنگی اجتماعی اقتصادی استان در ساعت ۱۸:۰۰ به مدت ۶ شب در کنداکتور پخش شبکه مستند قرار گرفته است.

همچنین ۶ تیزر و ۲ فیلر از تولیدات مرکز خراسان جنوبی نیز از این شبکه پخش می‌شود.

شبکه تهران

برنامه «تهران ۲۰» با تهیه گزارش‌های میدانی و گفت‌و‌گو‌های تلفنی و تصویری با مسئولان استانی، به طرح مطالبات و معرفی جاذبه‌های خراسان جنوبی می‌پردازد.

برنامه «به خانه برمی‌گردیم» نیز با بخش‌های متنوعی شامل پخت غذا‌های محلی و معرفی صنایع دستی، میزبان نمایندگان این استان خواهد بود.

همچنین برنامه «بچه‌ها بیایید تماشا» با پخش نمایش، اجرای موسیقی‌های محلی و سنتی و آیتم‌های متنوع به معرفی خراسان جنوبی می‌پردازد.

برنامه «طهرانشاط» هم با فضایی شاد و آیتم‌های متنوع به استقبال این رویداد ملی می‌رود.

علاوه بر اینها، برنامه «تا نیایش» به معرفی شهدای استان، تبیین ویژگی‌های اخلاقی و خوانش وصیت‌نامه‌های آنان اختصاص دارد.

شایان ذکر است که ۳۰ میان‌برنامه با موضوع ظرفیت‌ها، جاذبه‌ها و آداب و رسوم استان خراسان جنوبی نیز این هفته پخش خواهد شد.

۱۱ فیلر و ۵ مستند از تولیدات مرکز خراسان جنوبی در جدول پخش این هفته شبکه تهران جانمایی شده است.

شبکه نمایش

فیلم‌های تلویزیونی «صدا کن مرا»، «بی خوابی»، «چهل و یکم»، «فصل انارها»، «عطر گل نرگس»، «یاور» و «زعفرانی» از شنبه ۱۷ آبان ماه تا جمعه ۲۳ آبان ماه ساعت ۱۱ از شبکه نمایش پخش می‌شوند.

۱۲ فیلر از تولیدات مرکز خراسان جنوبی نیز از شبکه نمایش پخش می‌شود.