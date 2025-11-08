معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول از کشف و معدوم سازی 6.5 تُن مواد غذایی غیرمجاز از یک واحد تولیدی صنایع غذایی در حاشیه این شهرشتان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ داود سلمان پور گفت: طی بازرسی کارشناسان نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی این معاونت از یک واحد تولیدی صنایع غذایی غیرمجاز در حاشیه دزفول شناسایی و پس از پلمپ، ۶ و نیم تُن موادغذایی محصولات جمع آوری و از دسترس مصرف کنندگان خارج شد.

وی بیان داشت: این اقدام قانونی با دستور مقام قضایی و حضور نماینده حقوقی دانشگاه علوم پزشکی دزفول صورت گرفت.

سلمان پور به شهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده هرگونه مشکل در محصولات شرکت‌های تولیدی غذایی و آشامیدنی در سطح شهرستان و یا استان‌های دیگر که سلامت جامعه را تهدید می‌کند را به مدیریت غذایی معاونت غذا و دارو واقع بلوار پیام آوران روبه روی مجتمع تفریحی تجاری مادر اطلاع‌رسانی کنند.

منبع صدا و سیما 

برچسب ها: دانشگاه علوم پزشکی دزفول ، مواد غذایی فاسد
اهواز در آستانه خفگی؛ نفس‌های خوزستان در وضعیت قرمز
تا پایان آبان ۱۴۰۴ مدارس خوزستان غیرحضوری شد
کشف ۷۸ دستگاه ماینر قاچاق در شوشتر
بازرسی از جایگاه‌های عرضه سوخت فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز و نواحی تابعه
غیرحضوری شدن مدارس تمامی شهرستان‌های خوزستان به استثنا چند شهر در روز یکشنبه