باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا نجاری، مدیرعامل شرکت خاکریز آب اصل درباره اقدامات این شرکت در ۴ سال اخیر اظهار کرد: تا کنون در بخش توسعهای ۲ کیلومتر احداث شبکه جمع آوری آبهای سطحی داشتهایم. همچنین در مسئله احیا و ساماندهی نیز توانستهایم ۲ و نیم کیلومتر کار را پیش ببریم.
وی با اشاره به پروژه شهید بروجردی گفت: صرفاً پیرامون این پروژه تا به امروز یک و نیم کیلومتر توسعه جمعآوری آبهای سطحی داشتهایم.
نجاری اصل ادامه داد: بالغ بر ۳۰۰۰ میلیارد تومان قرارداد برای توسعه شبکه جمع آوری آبهای سطحی منعقد کردهایم و برنامهریزی این است که تا پایان سال حدود ۶ کیلومتر توسعه داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت خاکریز آب خاطرنشان کرد: تا پایان دوره در مجموع ۲۲ کیلومتر توسعه شبکه آبهای سطحی و ۸ کیلومتر شبکه مرمت، احیا و ساماندهی رودخانهها انجام میشود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بودجه این قسمت نسبت به سال گذشته افزایشی داشته است، گفت: تقریبا میتوان گفت نسبت به سال گذشته ۲ و نیم برابر اعتبارمان افزایش پیدا کرده است.
