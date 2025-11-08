مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با تأکید بر پیچیدگی الگوی آلایندگی در پایتخت اظهار کرد: منشأ آلودگی هوا در جنوب تهران تنها به کارگاه‌ها محدود نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه کریمی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در خصوص نوسانات آلاینده‌های ذرات معلق، دی‌اکسید گوگرد (SO₂) و دی‌اکسید نیتروژن (NO₂) در ایستگاه‌های پایش جنوب تهران گفت: فعالیت صنایع و کارگاه‌ها در محور‌هایی مانند جاده ساوه، جاده قدیم و آزادراه تهران–قم می‌تواند بر غلظت آلاینده‌ها تأثیرگذار باشد، اما این تنها عامل نیست. کاهش بارش‌ها، خشکسالی و طوفان‌های گرد و غبار نیز نقش مهمی دارند و ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون بیشترین سهم را در آلودگی هوا دارند.

وی افزود: گاز‌های SO₂ و NO₂ معمولاً در محدوده استاندارد هستند و تنها در دوره‌های خاص افزایش موقت دارند. برای شناسایی منابع آلودگی، مطالعات سیاهه انتشار و پروژه سهم‌بندی ذرات معلق در حال انجام است تا منابع ثابت، متحرک و واکنش‌های ثانویه در جو مشخص شوند.

کریمی همچنین تأکید کرد: شرایط هواشناسی و جریان باد‌های فصلی نقش مهمی در پراکنش آلاینده‌ها دارد و تغییرات آلودگی نتیجه برهم‌کنش منابع انسانی و طبیعی است، نه تنها فعالیت‌های صنعتی جنوب تهران.

منبع: شرکت کنترل کیفیت هوای تهران

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
بنزین بی کیفیت که اصلت بنزین نیست
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
کاش حواستون به هوای خوزستان بود
بچه ها تقریبا یک روز در میان غیر حضوری درس رو میخونن
هوای اهواز در مرحله خطرناک است
آقایان مسئول فکری به حال هوای خوزستان کنید
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
گازوئیل سوزا
۰
۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
قیمت ارزان بنزین که بی رویه دود میشود
۸
۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
فقط ناتوانی مدیران .....
۰
۸
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
دلایل مهم نیست،راهکار بدین،هرسال میگیم دریغ از پارسال
۰
۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
تراکم بیش از اندازه جمعیت در پایتخت و در پی اون افزایش بیش از اندازه خودرو و افزایش بیش از اندازه ترافیک و نبود برنامه ای برای کوچ دادن بخشی از این جمعیت به کرانه های مکران نتیجه می دهد پایتختی همیشه آلوده و پر ترافیک و بی آب
۱
۵
