به گفته کارشناس اداره هواشناسی استان ایستگاه بابارشانی بیجار با ثبت دمای منفی۶ درجه سردترین ایستگاه کشور در شبانه‌روز گذشته بود.

باشگاه خبرنگاران  جوان  - نشمیل احمدیانی اظهار کرد : هزارکانیان با دمای منفی سه درجه و شهر‌های دهگلان، دیواندره، سقز و زرینه با دمای منفی ۲ درجه در فهرست سردترین نقاط استان قرار داشتند.

وی افزود : کمترین دمای ثبت شده در سنندج، مرکز استان کردستان نیز در ۲۴ ساعت گذشته ۱.۴ درجه گزارش شده است.

کارشناس اداره هواشناسی استان بیان کرد : از روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه امواج ضعیفی از شمال‌غرب کشور عبور می‌کند که در صورت تقویت این امواج، احتمال شکسته شدن پایداری مطلق جوی در استان و وقوع بارش‌ها به ویژه در نواحی شمالی وجود دارد.

برچسب ها: کردستان ، کاهش دما ، هواشناسی
