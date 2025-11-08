آمار‌ها نشان می‌دهد که از هر سه شکایت در پلتفرم‌های فناوری، یک مورد مربوط به کاهش ناگهانی عملکرد لپ‌تاپ پس از ۱۸ ماه تا دو سال مالکیت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - کاهش ناگهانی عملکرد لپ‌تاپ اغلب به سیستم عامل ویندوز که مملو از برنامه‌ها، ویروس‌ها یا حتی پیری فنی است، نسبت داده می‌شود. با این حال، کارشناسان معتقدند که دلیل واقعی در چیزی نهفته است که به عنوان "پیری نرم‌افزار" - یک پدیده سیستماتیک به جای یک اتفاق تصادفی-شناخته می‌شود.

پیری نرم‌افزار چیست؟

کارشناسان فناوری اطلاعات دائماً در مورد این مفهوم بحث می‌کنند، که نشان می‌دهد نرم‌افزار ممکن است عمداً دستگاه‌های قدیمی‌تر را تحت پوشش "بهبود عملکرد" ​​یا "افزایش امنیت" کند کند. موارد مشابهی با شرکت‌های جهانی ثبت شده است که بعداً اعتراف کردند که به‌روزرسانی‌های آنها به بهانه افزایش عمر باتری، عملکرد دستگاه‌های قدیمی‌تر را کاهش داده است.

تولیدکنندگان از چندین روش موازی استفاده می‌کنند که منجر به نتیجه یکسانی می‌شوند

درایورها: به‌روزرسانی‌های جدید ممکن است محدودیت‌های مصنوعی بر سرعت پردازنده و مصرف برق اعمال کنند.

به‌روزرسانی‌های BIOS/UEFI: برخی از به‌روزرسانی‌ها، ظرفیت حرارتی پردازنده را کاهش می‌دهند و عملکرد را تحت پوشش محافظت از باتری، کاهش می‌دهند.

به‌روزرسانی‌های ویندوز: با افزایش نیاز‌های سیستم، به‌روزرسانی‌ها منابع بیشتری را مصرف می‌کنند در حالی که نمی‌توانند درایور‌های قدیمی‌تر را به طور مناسب بهبود بخشند.

اختلال نرم‌افزاری: حتی زمانی که دستگاه خنک و تمیز نگه داشته می‌شود، سیستم‌عامل ممکن است عمداً آن را مجبور به کاهش عملکرد کند.

کارشناسان تأیید می‌کنند که مدل‌های قدیمی‌تر با هر سال جدید دچار مشکل می‌شوند، زیرا به‌روزرسانی‌ها برای پردازنده‌های جدیدتر طراحی شده‌اند و بهبود‌های سخت‌افزار قبلی را نادیده می‌گیرند. بنابراین، کاهش سرعت عمدی و برای کاربر معمولی نامرئی می‌شود.

کسانی که این مکانیسم را درک می‌کنند می‌توانند تأثیر آن را کاهش دهند

به‌روزرسانی‌های خودکار غیرضروری را غیرفعال کنید.

از نسخه‌های پایدار BIOS استفاده کنید.

عملکرد دستگاه را پس از هر به‌روزرسانی نظارت کنید.

نتیجه‌گیری: دستگاه شما باید برای شما کار کند، نه علیه شما. آگاهی کاربر بهترین راه برای مبارزه با چیزی است که به عنوان "پیری نرم‌افزار" شناخته می‌شود.

منبع: dzen.ru

