باشگاه خبرنگاران جوان - محسن کلاری در حضوری سرزده به منظور بازدید از مدارس آسیب دیده در زلزله و پس لرزه‌های اخیر وارد شهرستان سپیدان شد ودر بدو ورود با حضور در گلزار شهدای اردکان با اهدای دسته گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدای این شهر خصوص اشهدایب دانش آموز وفرهنگی ادای احترام کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس ابتدا در دبیرستان دخترانه نرجس شهر اردکان حضور یافت و از بخش‌های آسیب دیده ساختمان این مدرسه بازدید کرد.

کلاری در این بازدید گفت: این ساختمان نیاز به تعمیرات جزئی دارد لذا با هماهنگی با اداره کل نوسازی مدارس ترمیم آن را در اسرع وقت در دستور کار قرار می‌دهیم.

کانون فرهنگی تربیتی شهید زمانی سپیدان دومین مکانی بود که مدیر کل آموزش و پرورش از آن بازدید کرد ودراین بازدید گفت: این کانون باید به صورت کامل نوسازی و قسمتی از آن نیزبرای ایجاد درآمد پایدار برای برنامه‌های فرهنگی تربیتی دانش آموزان، تجاری سازی شده و بخش دیگر نیز ساختمان جدیدکانون احداث شود.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس سپس در هنرستان شهید پیروز بخت حضور یافت واز آسیب وترک خوردگی دیوار مشرف بر زمین چمن این مدرسه بازدید وبلافاصله دستور به حضورکارشناسان فنی و متخصصان ساختمان از این هنرستان، برای اصلاح این مشکل را صادر کرد.

کلاری درحاشیه این بازدید‌ها گفت:خوشبختانه زلزله وپس لرزه‌های آن به حدی نبوده که خسارت زیادی را به جای بگذارد، اما در اولین فرصت جلسه‌ای مشترک با اداره کل نوسازی مدارس استان تشکیل و بازسازی موارد آسیب دیده در دستور کار قرار می‌گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس تصریح کرد: از سه واحد مدرسه‌ای که مورد بازدید قرار گرفت، خسارت آنها به گونه‌ای نیست که بازسازی آنها نیازمند زمان زیادی باشد.

کلاری خاطرنشان کرد: با توجه به محدود بودن موارد آسیب دیده، ترمیم آنها کمتر از یکی دوماه طول خواهد کشید و مدارس مذکور به روال عادی خود باز می‌گردند.

در این بازدید‌ها سعید مهبودی، مشاور مدیرکل آموزش وپرورش، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جاویدی، امام جمعه، امینی، معاون عمرانی فرماندار و محمد هاشم ترحمی، مدیر وتنی چند از معاونین آموزش وپرورش سپیدان، مدیرکل را همراهی کردند.

منبع: آموزش و پرورش فارس