معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا از اجرای مرحله سوم طرح مبارزه با سارقان منزل در کشور خبر داد و گفت: کارآگاهان ۳۱۴ سارق حرفه‌ای را دستگیر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کامیار چهری با اشاره به اجرای مرحله سوم طرح مبارزه با سارقان منزل، اظهار کرد: این طرح از سوم آبان به مدت سه روز در سراسر کشور به مرحله اجرا درآمد که نتایج قابل توجهی در کشف جرایم و دستگیری مجرمان به همراه داشت.

وی با بیان اینکه در اجرای این طرح کارآگاهان مبارزه با سارقان منازل در مجموع ۳۱۴ سارق حرفه‌ای و سابقه دار را شناسایی و دستگیر کردند، افزود: در جریان این عملیات‌ها ۲۸ مالخر که در زمینه خرید و فروش اموال مسروقه فعالیت داشتند نیز دستگیر شدند و ۴۴۹ فقره پرونده در زمینه سرقت منزل نیز تشکیل و کشف شد.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا گفت: اجرای این طرح در راستای وظیفه ذاتی پلیس آگاهی و با هدف برقراری نظم و امنیت، افزایش احساس آرامش در میان شهروندان و برخورد قاطع با سارقان حرفه‌ای انجام شد.

وی تاکید کرد: تداوم این طرح‌ها با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی پلیس آگاهی، موجب افزایش ضرب امنیت در محلات، کاهش وقوع سرقت و ارتقای احساس امنیت عمومی خواهد شد.

سرهنگ چهری از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی در منازل و همکاری با پلیس از طریق تماس با شماره اضطراری ۱۱۰، نقش موثری در پیشگیری از وقوع سرقت ایفا کنند.

منبع: فراجا

برچسب ها: پلیس آگاهی ، سارقان منزل
