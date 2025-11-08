باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا پورامین اولین وزنه‌بردار ایران در دسته ۴۸ کیلوگرم بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی باوجود اینکه تا آستانه مدال رفت، اما در نهایت در رده چهارم جای گرفت.

او در یک ضرب با مهار وزنه ۶۳ کیلوگرمی در جایگاه پنجم قرار گرفت.

پورامین در دوضرب وزنه ۷۷ کیلوگرمی مهار کرد و رکورد مجموع ۱۴۰ کیلوگرم را به ثبت رساند.

او در حرکت‌های اول و دوم یکضرب موفق به مهار وزنه ۶۰ و ۶۳ کیلوگرمی شد، اما در حرکت سوم وزنه ۶۵ کیلوگرمی را نتوانسته بالای سر ببرد.

پورامین در حرکت اول دوضرب وزنه ۷۷ کیلوگرمی را مهار نکرد و در حرکت دوم موفق به مهار این وزنه شد، اما در حرکت سوم نتوانست وزنه ۸۰ کیلوگرمی را بالای سر ببرد.