شهروندخبرنگار ما ا ارسال پیامی از تاخیر در استخدام نیرو‌های نهضتی در بخش الوار گرمسیری شهرستان اندیمشک استان خوزستان ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها نیرو‌های نهضتی از بلاتکلیفی در وضعیت استخدامی خود گلایه دارند و این وضعیت نامشخص نیرو‌های آموزشی را با چالش‌هایی مواجه کرده است. این در حالی است که آنها با وجود سابقه کار و فعالیت همچنان در وضعیت استخدامی مناسبی قرار ندارند. شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از وضعیت نامشخص معلمان نهضتی بخش الوار گرمسیری در شهرستان اندیمشک استان خوزستان ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام لطفا در خصوص معلمان نهضتی در بخش الوار گرمسیری استان خوزستان که ۱۲ تا ۱۳ سال سابقه سال دارند گزارشی تهیه کنید. لطفا پیگیری و راهنمایی کنید تا مشکلات این عزیزان برطرف شود. ما از مسئولان شهرستان اندیمشک استان خوزستان راهنمایی و پیگیری کنید مشکلات این عزیزان مرتفع شود. با توجه به کمبود معلم و گاهی اوفات وجود معلمان بدون تجربه و صلاحت که برخی از آنها سررشته‌ای هم ندارند. از معلمان نهضت سوادآموزی که از تحصیلات خوبی برخودارند. می‌توانستند خیلی بهتر ازمعلمان آموزش و پرورش شدند. امیدواریم به درد چندین ساله معلمان باین شهرستان هم پیگیری و توجه خاصی شود.

برچسب ها: نهضت سوادآموزی ، نهضت سوادآ موزی ، مشکلات مردم
