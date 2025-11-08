رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات خود به جنوب لبنان و نقض آتش‌بس، با پهپاد خودرویی را در منطقه براخیت واقع در جنوب لبنان هدف قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که رژیم صهیونیستی در یک حمله پهپادی، جنوب لبنان را هدف قرار داده است و این بار پرتابه به یک خودرو در منطقه «براخیت» اصابت کرده است.

گزارش شده که این حمله تعداد نامشخصی تلفات داشته است. برخی منابع غیر رسمی از شهادت یک نفر و جراحت ۴ نفر دیگر خبر می‌دهند.

این حداقل سومین حمله هوایی امروز به جنوب لبنان پس از حملات قبلی در نزدیکی بنت جبیل و شبعا است.

پیش از این و ظهر امروز، خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که حمله هوایی رژیم صهیونیستی در شبعا در جنوب شرقی لبنان، منجر به شهادت دو برادر شده است.

حمله هوایی به براخیت

منبع: الجزیره / قدس نیوز

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، جنوب لبنان ، حمله پهپادی
خبرهای مرتبط
عبدالملک الحوثی در کنفرانس بیروت:
هدف صهیونیست‌ها اجرای طرح «اسرائیل بزرگ» است
اتحادیه اروپا حملات اسرائیل در لبنان را محکوم کرد
۲ شهید در حمله جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
مرض و درد بی درمان داره این غده سرطانی اسرائیل بی شرف مگه آتش بس نبود هر روز هرروز بمباران هوایی چقدر بی حیایی نتانیاهوی الدنگ
۰
۰
پاسخ دادن
واکاوی اهمیت انتخابات عراق برای امنیت ملی ایران
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
کلینتون‌ها پشت پرده و علت سرنگونی دولت بنگلادش
تخلیه بیش از ۹۰۰ هزار نفر در فیلیپین در پی نزدیک شدن اَبَرطوفان
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
عملیات پیشگیرانه سوریه علیه هسته‌های مخفی داعش
سازمان ملل: غیرنظامیان در سودان با جنایات غیرقابل تصوری مواجه هستند
زلزله ۶.۰۷ ریشتری در جزایر آندامان هند
آخرین اخبار
استانبول میزبان اجلاس بین‌المللی دو روزه کمک‌های بشردوستانه به غزه است
سفر ویتکاف و کوشنر به فلسطین اشغالی برای پیگیری اجرای طرح ترامپ
۸ مفقود در پی برخورد قایق ماهیگیری و شناور تجاری در شرق چین
حماس، اسرائیل را مسئول هرگونه درگیری با مبارزانش در رفح می‌داند
هشدار سازمان ملل درباره وخامت اوضاع انسانی در غزه با نزدیک شدن زمستان
دیدار سه جانبه هیئت ترکیه با نمایندگان افغانستان و پاکستان درباره آتش‌بس
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
جولانی با نمایندگان سازمان‌های سوری در واشنگتن دیدار کرد
هیأتی از طالبان عازم ایران شد
فرار گسترده سربازان از ارتش اوکراین
حماس: جسد سرباز اسرائیلی امروز به رژیم صهیونیستی تحویل داده می‌شود
ژاپن در پی زلزله ۶.۷ ریشتری هشدار سونامی صادر کرد
تماس تلفنی وزیران خارجه ایران و طالبان درباره روابط دوجانبه و مذاکرات استانبول
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
هشدار طالبان درباره قاچاق مواد شیمیایی و رشد تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان
دیدار مقامات ورزشی ایران و طالبان برای تقویت همکاری‌های دوجانبه
پاریس از حملات آمریکا در کارائیب انتقاد کرد
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط
اعلام آمادگی لاوروف برای دیدار با وزیر خارجه آمریکا
صدای همدلی از مشهد تا افغانستان؛ کمک خیرین مهاجر برای زمستان + فیلم
چین دو ماهواره آزمایشی را به مدار پرتاب کرد
زلزله ۶.۰۷ ریشتری در جزایر آندامان هند
واکاوی اهمیت انتخابات عراق برای امنیت ملی ایران
اوکراین در تلاش برای بازیابی تامین انرژی با وجود کاهش ظرفیت تولید برق به «صفر»
تخلیه بیش از ۹۰۰ هزار نفر در فیلیپین در پی نزدیک شدن اَبَرطوفان
چین محدودیت‌های صادراتی علیه آمریکا را لغو کرد
هیئت سازمان ملل خواستار «آگاهی و مسئولیت‌پذیری» در انتخابات پارلمانی عراق شد
سازمان ملل: غیرنظامیان در سودان با جنایات غیرقابل تصوری مواجه هستند
عملیات پیشگیرانه سوریه علیه هسته‌های مخفی داعش