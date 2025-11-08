باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که رژیم صهیونیستی در یک حمله پهپادی، جنوب لبنان را هدف قرار داده است و این بار پرتابه به یک خودرو در منطقه «براخیت» اصابت کرده است.

گزارش شده که این حمله تعداد نامشخصی تلفات داشته است. برخی منابع غیر رسمی از شهادت یک نفر و جراحت ۴ نفر دیگر خبر می‌دهند.

این حداقل سومین حمله هوایی امروز به جنوب لبنان پس از حملات قبلی در نزدیکی بنت جبیل و شبعا است.

پیش از این و ظهر امروز، خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که حمله هوایی رژیم صهیونیستی در شبعا در جنوب شرقی لبنان، منجر به شهادت دو برادر شده است.

منبع: الجزیره / قدس نیوز