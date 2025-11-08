بیش از یک سال پس از برکناری شیخ حسینه، نخست‌وزیر پیشین بنگلادش، جنبش دانشجویی که رهبری انقلاب موسمی (Monsoon Revolution) را بر عهده داشت، در حال از دست دادن امید خود به امکان یک توافق سیاسی تازه و تغییر واقعی در کشور است.

روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی درباره انقلاب بنگلادش نوشت، با نزدیک شدن سریع انتخابات برای تعیین مسیر جدید بنگلادش، دولت موقت به رهبری محمد یونس، اقتصاددان برنده جایزه صلح نوبل، با چالش‌های بزرگی برای حفظ وحدت کشور ۱۷۰ میلیون نفری روبرو است.

میر احمد بن قاسم، یکی از صدها زندانی سیاسی دوران حکومت حسینه که پس از سرنگونی وی آزاد شد، از این آزادی به عنوان آزادی از فاشیسم یاد می‌کند، اما اکنون بسیاری باور دارند که این انقلاب، طلوعی کاذب بوده است.

شفقات منیر، محقق ارشد در مؤسسه مطالعات صلح و امنیت بنگلادش، می‌گوید: «ما یک لحظه نادر از وحدت ملی داشتیم، و این کاملاً از بین رفته است.»

حسینه، که ۱۵ سال با مشت آهنین بر بنگلادش حکومت می‌کرد، با خیزش گسترده‌ی دانشجویان و مردم از کشور گریخت. دولت موقت به رهبری محمد یونس، اقتصاددان برنده‌ی نوبل صلح، وظیفه‌ی دشوار بازسازی نهادهای سیاسی، قضایی و اقتصادی کشور را بر عهده گرفت.

وظیفه دولت موقت یونس، تنها اصلاح نهادهای سیاسی، اجتماعی، قضایی و اقتصادی کشور نبود، بلکه رسیدگی به قتل‌های فراقانونی و ناپدید شدن‌ها در طول ۱۵ سال حکومت حزب عوامی لیگ به رهبری حسینه و تلاش برای بازیابی صدها میلیارد دلار از دست رفته بر اثر فساد نیز در دستور کار قرار گرفته است.