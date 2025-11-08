باشگاه خبرنگاران جوان - رسول علی اصغر پور،مدیر مخابرات منطقه قم روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: اجرای عملیات برگردان کابل‌های مسی به فیبر نوری در قالب طرح بزرگ ملی همزمان با سراسر کشور با اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان در سطح استان آغاز شده‌است.

وی افزود: مرحله نخست این طرح طی ۶ ماه آینده با اعتبار یک هزار میلیارد تومان در ۱۰ منطقه استان انجام می‌گیرد، در کل محدوده استان نیز با اجرای فیبر نوری در وسعت ۵۰۰ کیلومتر تا سه سال پیش‌رو عملیاتی خواهد شد.

اصغر پور افزود: با اجرای این طرح، کیفیت و سرعت ارائه خدمات مخابرات به مردم استان به نحو بسیار چشمگیری افزایش پیدا می‌کند و موجب رضایتمندی ایشان خواهد شد.

وی با اشاره به این که تلاش می‌کنیم قم نخستین کلانشهر کشور در اجرای شبکه فیبر نوری باشد، ادامه داد: این طرح بزرگ در قم با همراهی پیمانکاران مورد اعتماد و موفق مخابرات استان در نهایت سرعت و دقت اجرا می‌شود.

علی اصغرپور گفت: استفاده از فیبر نوری بسترهای لازم برای توسعه همه‌جانبه ارتباطات در قم را فراهم می‌کند و برای پیشرفت استان موضوع بسیار مهمی است.

وی افزود: از مهمترین مزایای فیبر نوری، کمک به کسب‌وکارها به خصوص فعالیت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و رونق یافتن اقتصاد دیجیتال است.

در دنیایی که هر ثانیه ارزشمند است، کابل‌های مسی دیگر نمی‌توانند بار سنگین نیازهای دیجیتال را بر دوش بکشند. آینده اینترنت، از شیشه و نور ساخته شده است؛ همان چیزی که در جهان با نام فیبر نوری شناخته می‌شود.

این رشته‌های باریک شیشه یا پلاستیک، داده‌ها را نه با الکترون، که با پالس‌های نور منتقل می‌کنند. نتیجه چه می‌شود؟ سرعتی نزدیک به سرعت نور، پهنای باندی بی‌نظیر و تجربه‌ای پایدار که حتی در مسیرهای طولانی افت نمی‌کند.

فیبر نوری فقط فناوری نیست؛ انقلابی است در نحوه اتصال انسان‌ها به جهان. در نسخه‌های FTTH، فیبر تا درِ منزل شما می‌آید و اینترنت چند گیگابیتی را تحویل می‌دهد. در مدل‌های FTTB و FTTC، کسب‌وکارها و محله‌ها به سرعتی دسترسی پیدا می‌کنند که برای ویدئوهای ۸K، بازی‌های آنلاینِ بدون لگ و زیرساخت‌های هوش مصنوعی لازم است.