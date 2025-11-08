وزیر ورزش و جوانان پس از تماشای بازی تیم ملی فوتسال ایران مقابل تاجیکستان گفت: امیدوارم بتوانیم در این دوره نیز قهرمان شویم.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان پس از دیدار تیم ملی فوتسال ایران مقابل تاجیکستان در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی که با پیروزی ۴ - ۱ کشورمان و صعود به مرحله نیمه نهایی به پایان رسید، گفت: این موفقیت را به ملی‌پوشان فوتسال تبریک می‌گویم و امیدوارم در دو بازی آینده که از اهمیت بالایی برخوردار است، شاهد درخشش تیم ملی فوتسال کشورمان باشیم و بتوانیم در این دوره نیز قهرمان شویم.

او ادامه داد: یکی از محور‌های اصلی نشست‌های ما به مقامات دیگر کشورها، بحث همکاری‌های مشترک با کشور‌های مختلف، به‌ویژه کشور‌های همسایه و اسلامی بود.

دنیامالی بیان کرد: مسابقات المپیک اولویت اول ماست و پس از آن بازی‌های آسیایی، جهانی و سپس رقابت‌هایی مانند بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی قرار دارند. قصد داریم دستورالعمل پاداش‌ها را بازنگری کنیم تا فاصله بین پاداش مدال طلا و نقره منطقی‌تر شود، زیرا در نهایت قهرمانی با مدال طلا سنجیده می‌شود.

وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم سیاست خود را بر ایجاد فضای رقابت جوانمردانه در بستری از دوستی و صمیمیت قرار داده است. این فرهنگ باید در سکو‌ها نیز وجود داشته باشد. با جلسات برگزارشده با کانون هواداران و باشگاه‌ها، شرایط نسبت به گذشته بهتر شده، اما همچنان نیاز به اقدامات فرهنگی بیشتری داریم تا چنین اتفاقاتی تکرار نشود.