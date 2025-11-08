وزیر ورزش و جوانان پس از تماشای بازی تیم ملی فوتسال ایران مقابل تاجیکستان گفت: امیدوارم بتوانیم در این دوره نیز قهرمان شویم.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان پس از دیدار تیم ملی فوتسال ایران مقابل تاجیکستان در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی که با پیروزی ۴ - ۱ کشورمان و صعود به مرحله نیمه نهایی به پایان رسید، گفت: این موفقیت را به ملی‌پوشان فوتسال تبریک می‌گویم و امیدوارم در دو بازی آینده که از اهمیت بالایی برخوردار است، شاهد درخشش تیم ملی فوتسال کشورمان باشیم و بتوانیم در این دوره نیز قهرمان شویم.

او ادامه داد: یکی از محور‌های اصلی نشست‌های ما به مقامات دیگر کشورها، بحث همکاری‌های مشترک با کشور‌های مختلف، به‌ویژه کشور‌های همسایه و اسلامی بود.

دنیامالی بیان کرد: مسابقات المپیک اولویت اول ماست و پس از آن بازی‌های آسیایی، جهانی و سپس رقابت‌هایی مانند بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی قرار دارند. قصد داریم دستورالعمل پاداش‌ها را بازنگری کنیم تا فاصله بین پاداش مدال طلا و نقره منطقی‌تر شود، زیرا در نهایت قهرمانی با مدال طلا سنجیده می‌شود.

وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم سیاست خود را بر ایجاد فضای رقابت جوانمردانه در بستری از دوستی و صمیمیت قرار داده است. این فرهنگ باید در سکو‌ها نیز وجود داشته باشد. با جلسات برگزارشده با کانون هواداران و باشگاه‌ها، شرایط نسبت به گذشته بهتر شده، اما همچنان نیاز به اقدامات فرهنگی بیشتری داریم تا چنین اتفاقاتی تکرار نشود.

برچسب ها: تیم ملی فوتسال ایران ، احمد دنیامالی ، بازی های همبستگی کشورهای اسلامی ، وزیر ورزش و جوانان
خبرهای مرتبط
مالزی؛ میزبان هفتمین دوره مسابقات کشور‌های اسلامی
دنیامالی: نیک‌نامی سعادتمند زبانزد بود/ اخبار خوبی از بازی‌های کشور‌های اسلامی خواهیم داشت
قلعه‌نویی:
برد ارزشمندی مقابل تانزانیا کسب کردیم/ لیست نهایی تیم ملی از فیفا دی بعدی مشخص می‌شود
قلعه‌نویی: کارگرجم انسان بزرگی بود/ فدراسیون یک درصد قرارداد بازیکنان را به پیشکسوتان بدهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جابه‌جایی فرسنگ‌ها مبنای حقوقی دنیا در رای تصحیحی کمیته استیناف
اوسمار شجاعانه ترکیب پرسپولیس را چیده بود/ تعطیلات فیفا دی به نفع سرخپوشان است
کری خوانی هواداران سرخابی نباید از خط قرمز عبور کند
میزبانی شهرآورد به اراک رسید
مدیرعامل استقلال فردا مشخص می‌شود؟
پیام خاص کلوپ برای پپ: بالاخره از تو جلو زدم!
سرمربی دندر: نگاه جهانبخش به جام جهانی است
چلسی ۳ - ۰ وولورهمپتون/ ردهٔ دوم جدول آبی شد+ فیلم
پارما ۲ - ۲ میلان/ شاگردان آلگری کامبک خوردند+ فیلم
برگزاری دهمین دوره لیگ کشتی پادوبنی در مسکو
آخرین اخبار
تابع: اشکالات میزبانی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در حال رفع شدن است
پاکدل: قهرمانی در ریاض به زمین مسابقه بستگی دارد
مدیرعامل استقلال فردا مشخص می‌شود؟
میزبانی شهرآورد به اراک رسید
جابه‌جایی فرسنگ‌ها مبنای حقوقی دنیا در رای تصحیحی کمیته استیناف
برگزاری دهمین دوره لیگ کشتی پادوبنی در مسکو
سرمربی دندر: نگاه جهانبخش به جام جهانی است
مارسکا: وقت بردن، همه چیز خوب است
پیام خاص کلوپ برای پپ: بالاخره از تو جلو زدم!
پارما ۲ - ۲ میلان/ شاگردان آلگری کامبک خوردند+ فیلم
چلسی ۳ - ۰ وولورهمپتون/ ردهٔ دوم جدول آبی شد+ فیلم
کری خوانی هواداران سرخابی نباید از خط قرمز عبور کند
اوسمار شجاعانه ترکیب پرسپولیس را چیده بود/ تعطیلات فیفا دی به نفع سرخپوشان است
شکست خانگی مدافع عنوان قهرمانی در عربستان؛ وضعیت کونسیسائو بحرانی شد
ساندرلند ۲ - ۲ آرسنال/ شگفتی ساز لیگ جزیره، رکورد‌های توپچی‌ها را خراب کرد+ فیلم
اتلتیکو مادرید ۳ - ۱ لوانته/ گریزمن به کمک سیمئونه آمد
جام ۱۰۱ صربیناتور در آتن به دست آمد
نتایج ورزشکاران ایران در روز نخست بازی‌های کشور‌های اسلامی
اختصاص درصدی از درآمد بازیکنان و مربیان خارجی به توسعه فوتبال دانش‌آموزی
جدول لیگ برتر/ تراکتور باخت چادرملو صدرنشین شد
یوونتوس ۰ - ۰ تورینو/ اسپالتی هم به ویروس مساوی مبتلا شد
پیمان اکبری: نباید همیشه از تیم ملی والیبال انتظار برد داشت
تقوی: افراد سودجو دنبال اختلاف بین فدراسیون والیبال و ترکمن صحرا بودند
ترکش‌های اتفاقات بازی با استقلال خوزستان؛ لیدر‌های پرسپولیس محروم شدند
انتخابات هیات اجرایی ISSA اردیبهشت سال آینده در ریاض برگزار می‌شود
پرسپولیس دنبال ابطال تصمیم اصلاحی کمیته استیناف برای بازی با تراکتور
مهرشاد افقری به فینال ماده ۵۰ متر پروانه رسید
یونین برلین کاری که بزرگان اروپا نتوانستند انجام دهد را عملی کرد/ دورتموند و لایپزیش از توقف بایرن استفاده نکردند + فیلم
نئوم ۱ - ۳ النصر/ اسب یاران رونالدو برای قهرمانی زین شد
یکه تازی نساجی مازندران در لیگ یک فوتبال