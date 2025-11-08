فرمانده انتظامی داراب از کشف راز جنازه سوخته مرد ۶۵ ساله دارابی و دستگیری قاتل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سید رحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب اظهار کرد: صبح روز دهم آبان ماه امسال در پی اعلام وقوع آتش سوزی در یک ساختمان درحال ساخت، ماموران برای بررسی صحنه به نشانی اعلامی، اعزام شده که در بازدید از محل، متوجه سوختن پیکر فردی در محل شدند.

او افزود: با توجه به حساسیت موضوع و احتمال تعمدی بودن آتش سوزی، پرونده جنائی تشکیل شد و در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی داراب تصریح کرد: کارآگاهان، در نهایت با بررسی سرنخ‌های موجود در صحنه و استفاده از تجهیزات نوین کشف جرم، موفق به شناسائی فردی شدند که در زمان وقوع آتش سوزی در محل حضور داشته است.

سرهنگ هاشمی با بیان اینکه متهم ۴۳ ساله در کمتر از ۵ روز توسط کارآگاهان پلیس دستگیر شد، اضافه کرد: متهم در بازجوئی‌های اولیه پس از مشاهده مستندات به قتل اقرار و عنوان کرد در شب حادثه به علت مصرف موادمخدر با مقتول درگیر شده و با چوب به سر مقتول ضربه زده و اقدام به سوزاندن اتاقک با استفاده از بنزین کرده است.

فرمانده انتظامی داراب گفت: در این خصوص پرونده قضائی تشکیل شده و متهم در اختیار مرجع قضائی قرار گرفته است.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس