رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران گفت: در تهران حدود ۴۰۰۰ اثر میراثی داریم، که از این تعداد بیش از ۳۸۰ اثر به ثبت رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد علوی در نشست خبری کمیته گردشکری شورای شهر تهران که امروز برگزار شد، با اشاره به تشکیل شرکت گردشگری شهر تهران گفت: اگر می‌خواهیم فعالیت‌های گردشگری را گسترس دهیم باید یک مجموعه متمرکز در حوزه گردشگری داشته باشیم؛ همه مدیران گذشته شهرداری این اعتقاد را داشتند. دریاچه چیتگر را سازمان بازنشستگی، خانه موزه‌ها را جای دیگر و شهربازی‌ها را یک جای دیگر اداره می‌کنند و این باعث عدم هماهنگی و عدم پیشرفت می‌شود.

وی ادامه داد: هر روز یک مشکل در این حوزه وجود دارد چرا که هر کدام از مسائل زیر نظر یک مجموعه اداره می‌شود و نیاز است یک مدیریت یک پارچه در این خصوص داشته باشیم. اگر ۱۰ ماه تمدید شورا نبود، شاید نمی‌توانستیم کار مثبتی در این راستا انجام نمی‌شد چرا که مقاومت صورت می‌گرفت. شهردار و همه اعضای شورا پذیرفته بودیم تشکیل این شرکت را داشته باشیم، اما این کار ۴ سال طول کشید.

علوی اظهار کرد: امیدواریم تشکیل این شرکت منجر به این شود که بهره‌بری بالاتری داشته باشیم. تنها مرمت خانه‌های قدیمی نمی‌تواند به هویت اجتماعی کمک کند و باید فکری برای رونق آن کنیم؛ مثلا نمی‌شود درب خانه اتحادیه را ۴ بعدازظهر بست چرا که بسیاری از مردم بعد از این ساعت بازدید می‌کنند. اینها نشان می‌دهد باید بررسی دقیق تری صورت بگیرد چرا که فعالیت‌های پراکنده اثرات پایینی دارد.

وی اضافه کرد: در فضای میراثی و گردشگری چندین مسیر داشتیم؛ ما توانستیم به فضای گردشگری، باغ راه حضرت زهرا (س) را اضافه کردیم. مسیر طبیعت در منطقه ۲ نیز دیگر فضای گردشگری بود که به شهر اضافه شد. قرار شده بود مسیر گردشگری کودک در منطقه ۲۱ داشته باشیم که تبدیل به بوستان کودک شد. در منطقه ۲۰ مسیر گردشگری بام ری را داریم و قرار بود تا پایان سال به بهره‌برداری برسد؛ اما متاسفانه درگیر حواشی بود که توسط همکاران میراث فرهنگی به وجود آمد، اما در ادامه خودشان مشکل را حل کردند. نتیجه این کار کندی مسیر پیشرفت بود و در نهایت کار یک سال عقب افتاد. دوستانی که باعث این کار شدند و منجر به افزایش هزینه به دلیل تورم شدند، باید پاسخگو باشند.

رئیس کمیته گردشگری با بیان این‌که پروژه بام ری محصول چندین مجموعه میراثی و تاریخی در تهران است، گفت: قلعه اینانج، نقاره خانه و گورستان زیرین و برین جزو این مجموعه بودند و قرار است این مجموعه به فضای خانوادگی هم تبدیل شود. مجموعه بی بی شهربانو ادامه مسیر پروژه بام ری است. آقای زاکانی نیز اصرار دارد مترو به آنجا برسد و مسیر هموار شود.

وی همچنین تاکید کرد: در آخرین باستان شناسی در تپه مقابل چشمه علی متوجه شدیم این مکان حدود ۴ هزار سال قدمت دارد؛ با وجود شرایط سخت آبی باید به سراغ رساندن آب به چشمه علی باشیم تا این محل را احیا کنیم.

علوی با بیان این‌که بخشی از بدنه شهرداری نمی‌خواهد مردم در جریان ترمیم بافت فرسوده قرار بگیرد، گفت: با این حال در منطقه ۱۲ کار‌های خوبی انجام شد. خانه اردیبهشت، خانه صدراعظم، عمارت ملوکانه، خانه شیخ فضل الله، خانه باغ کیهانی و عمارت کاشف السلطنه از جمله ترمیم بافت‌های تاریخی بود. مشکلات خانه شیخ فضل الله حل شده است و امیدواریم خانه استاد نفیسی هم تا یکی دو ماه آینده تحویل داده شود.

وی با تأکید بر اینکه موضوعات در لاله زار پیچیده است، یادآور شد: تعداد اماکن فرهنگی و هنری در لاله زار زیاد و مالکیت‌ها متنوع است و کاربری‌ها هیچ ارتباطی به این فضا ندارد. برای مثال گرند هتل پاساژ فروش وسایل الکترونیک است. حتی سینما‌هایی که سالهاست در اختیار سازمان زیباسازی است، به دلیل عدم تعیین تکلیف بسته است. یکی دیگر از مسائل این مسیر، ترافیک محدوده است.

علوی با بیان اینکه دسترسی به لاله زار از سمت میدان فردوسی با تأمین پارکینگ در حال ایجاد است، گفت: سازمان نوسازی در حال تهیه طرح برای لاله زار است و سازمان زیباسازی نیز به دنبال اقداماتی برای این مسیر است. امیدواریم با تشکیل شرکت گردشگری، تصمیم واحدی برای آن گرفته شود. حتما باید مجموعه‌ای متمرکز با محوریت شرکت گردشگری این موضوع را مدیریت کند.

علوی با بیان اینکه در تهران حدود ۴۰۰۰ اثر میراثی داریم، اظهار کرد: از این تعداد بیش از ۳۸۰ اثر به ثبت رسیده و تعداد آثار ثبت شده بسیار پایین است که دلیل آن فرایند طولانی ثبت آثار است. ما در ثبت میراث طبیعی تمام اقدامات لازم را انجام داده و هزینه‌ها را نیز واریز کردیم. برای ما حفظ میراث طبیعی، تاریخی و گردشگری تفاوتی ندارد و برای آن تلاش می‌کنیم.

وی افزود: بخشی از مجموعه‌ها تحت مدیریت شهرداری، بخشی با وزارت میراث فرهنگی و بخشی دیگر با سازمان اوقاف و امور خیریه است.

رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه مدیرکل میراث استان تهران و هم وزیر میراث فرهنگی به شدت پیگیر بودند که شهرداری مجموعه‌ای را تأسیس کند، گفت: دلیل وزارت میراث فرهنگی این بود که با چند بخش در شهرداری طرف نباشند و یک مجموعه مشخص برای مدیریت حوزه گردشگری در شهرداری وجود داشته باشد.

علوی با تأکید اینکه در ابتدا قرار بود شرکت نوسازی اراضی عباس آباد به شرکت گردشگری میلاد تهران تبدیل شود، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اساسنامه مجموعه عباس آباد در وزارت کشور مورد تأیید نبود، در نهایت با تفاهمی که در شهرداری تهران شکل گرفت جمع بندی بر این شد که شرکت برج میلاد به عنوان شرکت گردشگری معرفی شود.

وی ادامه داد: برای تعیین میراثی بودن املاک تاریخی باید از وزات میراث فرهنگی استعلام بگیریم و در اختیار مدیریت شهری نیست که میراثی بودن خانه‌ها را اعلام کند. تلاش ما این بود که انگیزه‌ای فراهم کنیم که مالکان، خانه‌ها را حفظ کنند.

علوی با بیان اینکه خانه آیت الله طالقانی با تمام مسیری که طی کرد، دچار مشکل شده بود، گفت: سازمان فرهنگی و هنری معاونت فنی و عمرانی ندارد که بتواند خانه را مرمت کند؛ لذا امور به شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی واگذار شد و کار را آغاز کردند، اما هنوز مجوز اداره کل میراث فرهنگی را نگرفته بودند که پس از صدور مجوز، مرمت مجدداً از سر گرفته شد.

رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه پروژه هزار و یک شهر باید تبدیل به مطالبه همه شود، اظهار کرد: هر طرحی که سازمان سرمایه گذاری به ما ارائه داد، گفتیم که به هیچ عنوان شهربازی هزار و یک شهر نباید لغو شود و به هرشکل باید به اجرا برسد. مسیر گردشگری کن نیز مشکلاتی داشت که تا حدی برطرف شده است.

علوی با اعلام اینکه خانه فروغ نیز درگیری‌هایی همچون خانه آیت الله طالقانی داشت و هماهنگی با میراث فرهنگی صورت نگرفته بود، گفت: تأییدیه مرمت خانه فروغ از میراث فرهنگی اخذ شده و پس از یک سال توقف اجرای طرح، کارگاه عمرانی آن مجدداً فعال شده و در حال مرمت است.

رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران با بیان اینکه ما احساس نیاز بین تصمیم گیران در مورد گردشگری نداریم، یادآور شد: سخت‌ترین کار ما این بود که اولویت پنجاهم اعضای شورا به اولویت ششم یا هفتم تبدیل شود. آنچه وجود دارد این است که بدانیم از چه طریقی می‌توان اقتصاد گردشگری را فعال کرد.

علوی افزود: وقتی مردم در چرخه اقتصاد گردشگری دخیل باشند، بسیاری از مشکلات موجود در این حوزه رفع می‌شود. برای مثال دربند یکی از نقاط اصلی اقتصاد گردشگری در منطقه یک به شمار می‌رود، اما باید ببینیم که مردم راضی هستند هر هفته سیلی از جمعیت به این محدوده مراجعه می‌کنند. دلیل این است که اقتصاد مجموعه با اقتصاد مردم دخیل نشده است.

وی با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه حوزه گردشگری ضرر زیادی را متحمل شد، خاطرنشان کرد: این ضرر را در دوران کرونا نیز شاهد بودیم. اگر بخش خصوصی و بخش بومی وارد اقتصاد گردشگری شوند، اقتصاد فعالی را شاهد خواهیم بود.

در ادامه عباس حیدری مدیرعامل شرکت برج میلاد در خصوص شرکت گردشگری شهر تهران اظهار کرد: در مجموعه شهرداری تهران چند شرکت هستند که متناسب و منطبق با حوزه گردشگری است؛ بحث‌های مختلفی در شورای شهر برگزار شد و در نهایت شرکت برج میلاد به عنوان متولی انتخاب شد. بسیاری از فعالیت‌ها را شروع کردیم و در ایام دهه فجر، ماه رمضان و ایام نوروز اقدامات شرکت را در سطح شهر خواهیم دید.

وی همچنین تاکید کرد: شهر تهران قدمت قدیمی دارد و فرصت‌ها و ظرفیت‌های زیادی در سطح شهر داریم؛ اما بسیاری از مردم و حتی شهروندان تهرانی با این ظرفیت‌ها آشنا نیستند. یکی از اولویت‌های اصلی ما این است که ظرفیت‌ها را به مردم نشان دهیم؛ امیدوارم بتوانیم تهران را به عنوان قطب گردشگری منطقه معرفی کنیم و شناخته شود.