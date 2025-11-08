باشگاه خبرنگاران جوان ـ اکبر بهنامجو در دهمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان قم در خصوص قانون شورا‌های آموزش و پرورش وظرفیت‌های شورای آموزش و پرورش برای رفع نیاز‌های تعلیم و تربیت استان به ضرورت اصلاح بند‌ها و تبصره‌های این قانون اشاره کرد و گفت: برخی از ماده‌ها و تبصره‌های این قانون برای اجرا مانند سهم ۳ درصدی آموزش و پرورش از محل عوارض شهرداری نیاز به بررسی و اصلاح تبصره دارد.

وی افزود: در کمیته‌ای ذیل شورا باید مواد ۱۳ و ۱۸ مورد بحث و بررسی و اصلاح قرار بگیرد ودر چارچوب مشخص، دستورالعمل‌های عملیاتی جدید گنجانده شود و پیشنهاد‌های جدیدی برای اصلاح قانون و تبصره‌ها در خصوص مواد ۱۸ و ۱۳ توسط کمیته مشخص شود.

ماده ۱۳ شورا‌های آموزش و پرورش در زمینه تخصیص اعتبار به اموزش و پرورش از محل ۳ درصد عوارض صدور پروانه مسکونی و غیرمسکونی از طرف شهرداری است و ماده ۱۸ هم در خصوص تامین فضای آموزشی توسط احداث کنندگان شهرک‌های مسکونی و شهر‌های جدید را شامل می‌شود.

