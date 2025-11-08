مدیر آموزش و پرورش خوی گفت: سرانه فضای آموزشی در خوی ۸ درصد رشد نموده است. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - علی اکبر فتحعلی لو مدیر آموزش و پرورش خوی در جریان بازدید از پروژه‌های عمرانی و آموزشی شهرستان از رشد ۸ درصدی سرانه فضای آموزشی خبر داد و گفت: ارتقا سرانه فضاها، یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه تعلیم و تربیت شهرستان می باشد. 

وی افزود: در سال جاری، ۱۲ مدرسه با ۶۰ کلاس درس و با اعتبار ۱۰۸ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است، همچنین، ۹ پروژه با ۵۱ کلاس درس و با اعتباری بالغ بر ۹۱ میلیارد تومان در حال ساخت می‌باشد که با اتمام این پروژه‌ها، شاهد افزایش ۸ درصدی سرانه فضای آموزشی شهرستان خواهیم بود. 

فتحعلی لو در ادامه به تعمیرات اساسی دو مدرسه با ۲۴ کلاس درس و با اعتباری بیش از ۴ میلیارد تومان اشاره کرد و گفت: این اقدامات به منظور بهبود فضای آموزشی و افزایش کیفیت تحصیلی دانش‌آموزان انجام می‌شود.

رئیس آموزش و پرورش خوی در پایان تاکید کرد: اهتمام به ساخت و مرمت مدارس جدید ، نشان‌ دهنده عزم جدی شهرستان برای بهبود زیر ساخت‌ های آموزشی و فراهم آوردن شرایط مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان است.

برچسب ها: آموزش و پرورش ، سرانه آموزش
خبرهای مرتبط
دستگیری عامل انفجار در ساختمان اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی 
راه اندازی نخستین سامانه انرژی خورشیدی در مدارس آذربایجان غربی
مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی خبر داد؛
جمع آوری ۲۲ میلیارد تومان کمک مردمی در  جشن عاطفه‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توزیع بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در آذربایجان غربی
آخرین اخبار
توزیع بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در آذربایجان غربی
آغاز احداث نخستین کارخانه تولید باتری های لیتیومی خاورمیانه در ارومیه
رشد ۸ درصدی سرانه فضای آموزشی در خوی