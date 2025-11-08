مدیر آموزش و پرورش خوی گفت: سرانه فضای آموزشی در خوی ۸ درصد رشد نموده است. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - علی اکبر فتحعلی لو مدیر آموزش و پرورش خوی در جریان بازدید از پروژه‌های عمرانی و آموزشی شهرستان از رشد ۸ درصدی سرانه فضای آموزشی خبر داد و گفت: ارتقا سرانه فضاها، یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه تعلیم و تربیت شهرستان می باشد.

وی افزود: در سال جاری، ۱۲ مدرسه با ۶۰ کلاس درس و با اعتبار ۱۰۸ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است، همچنین، ۹ پروژه با ۵۱ کلاس درس و با اعتباری بالغ بر ۹۱ میلیارد تومان در حال ساخت می‌باشد که با اتمام این پروژه‌ها، شاهد افزایش ۸ درصدی سرانه فضای آموزشی شهرستان خواهیم بود.

فتحعلی لو در ادامه به تعمیرات اساسی دو مدرسه با ۲۴ کلاس درس و با اعتباری بیش از ۴ میلیارد تومان اشاره کرد و گفت: این اقدامات به منظور بهبود فضای آموزشی و افزایش کیفیت تحصیلی دانش‌آموزان انجام می‌شود.

رئیس آموزش و پرورش خوی در پایان تاکید کرد: اهتمام به ساخت و مرمت مدارس جدید ، نشان‌ دهنده عزم جدی شهرستان برای بهبود زیر ساخت‌ های آموزشی و فراهم آوردن شرایط مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان است.