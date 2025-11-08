عراقچی: جایزه صلح نوبل را به حامی جنایات رژیم صهیونیستی دادند

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به حمایت ماریا کورینا ماچادو، برنده جایزه صلج نوبل از جنایت‌های رژیم صهیونیستی گفت:من نمی‌دانم این چه جایزه صلحی است که به کسی داده می‌شود که طرفدار جنگ است؟!

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران امروز شنبه ۱۷ آبان ماه در خصوص حمایت‌های برنده ۲۰۲۵ جایزه صلح نوبل از جنایات نتانیاهو و رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: حتماً توئیت [ماریا کورینا ماچادو برنده جایزه صلح نوبل]را ملاحظه کرده‌اید که با نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، تماس تلفنی برقرار می‌کند و جنایت‌ها و نسل کشی که او در خاورمیانه انجام داده است را به عنوان اقدامی برای صلح تبریک می‌گوید.

وی افزود:این خانم در تماس خود، طرح‌های نتانیاهو برای رژیم صهیونیستی که شامل حمله نظامی و برخورد‌های نظامی علیه کشور خودش است را مورد حمایت قرار می‌دهد و خواستار اجرای آن طرح‌ها می‌شود.

عراقچی با نکوهش نحوه اعطای جایزه نوبل به چنین افرادی، گفت: من نمی‌دانم این چه جایزه صلحی است که به کسی داده می‌شود که طرفدار جنگ است؟!

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
حالا هی بکو اسراییل باچراغ سبز امریکا حمله کرده باید بگوئی فرمان از کاخ سفید داده شده اسرائیل پیمانکار کاخ سفید هست هرچه دستور برسد انجام میدهند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
شجاع باشید آقای عراقچی ! گاهی اوقات مملکت رو باید واگذار کرد به رئیس جمهور یک کشور تا ببینیم چی نباید پیش می آورد
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
نکه تو ایران جوایز و تقدیر نامه ها در ادارات به اهلش داده شده؟
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر منشا بی‌ثباتی در منطقه هستند
۰۸:۳۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر منشا بی‌ثباتی در منطقه هستند
۱
۳
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۸:۰۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
آره نازنین آره مه جبین این همان جنگلی است که برای کفتارهایش بعضیها کرنش وذلت تقدیم میکنند.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
نوبل واسه کیه غرب
پس حرف نزنید دیگه الگوی نیست که ب انسان تعلق نمیگیره ب سگ های وفادارشون میدن تا همیشه دم تکون بدن بهشون
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
اگه غربزده باشی از این تناقضات زیاد پیدا می‌کنی. تو فکرش نرو
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۶:۵۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
اسمش تغییر کرده ، جایزۀ جنگ نوبل !
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اسرائیل ناقض قطعنامه‌های بین‌المللی
۰۰:۱۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
اسرائیل ناقض قطعنامه‌های بین‌المللی
اسرائیل تاکنون بسیاری از قطعنامه‌های سازمان ملل را نادیده گرفته و اجرا نکرده است. این رژیم نه‌فقط عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیست، بلکه به صورت مستقل اقدام به تولید بمب اتم کرده و با این رفتار جامعه جهانی را به چالش کشیده است. بی‌توجهی اسرائیل به مصوبات بین‌المللی بار دیگر لزوم پاسخگویی و برخورد قاطع نهادهای جهانی را یادآور می‌شود.
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
بعد از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، گروسی اعلام داشت که هیچ سندی که ایران به سمت سلاح هسته‌ای برود، وجود ندارد.
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
تجاوزات اسرائیل جنایتی تمام‌عیار است
۲۳:۲۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
تجاوزات اسرائیل جنایتی تمام‌عیار است
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
اگر ایران خسارات جنگ تحمیلی هشت ساله دریافت می کرد آمریکا جنایتکار دیگر امروز جرات نمی کرد به ایران تجاوز و حمله کند. اگر ایران خسارات جنگ تحمیلی هشت ساله دریافت می کرد اسرائیل جنایتکار دیگر امروز جرات نمی کرد به ایران تجاوز و حمله کند.
۰
۰
پاسخ دادن
