عراقچی: جایزه صلح نوبل را به حامی جنایات رژیم صهیونیستی دادند

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران امروز شنبه ۱۷ آبان ماه در خصوص حمایتهای برنده ۲۰۲۵ جایزه صلح نوبل از جنایات نتانیاهو و رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: حتماً توئیت [ماریا کورینا ماچادو برنده جایزه صلح نوبل]را ملاحظه کردهاید که با نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، تماس تلفنی برقرار میکند و جنایتها و نسل کشی که او در خاورمیانه انجام داده است را به عنوان اقدامی برای صلح تبریک میگوید.
وی افزود:این خانم در تماس خود، طرحهای نتانیاهو برای رژیم صهیونیستی که شامل حمله نظامی و برخوردهای نظامی علیه کشور خودش است را مورد حمایت قرار میدهد و خواستار اجرای آن طرحها میشود.
عراقچی با نکوهش نحوه اعطای جایزه نوبل به چنین افرادی، گفت: من نمیدانم این چه جایزه صلحی است که به کسی داده میشود که طرفدار جنگ است؟!