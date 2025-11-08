پیمان اکبری: نباید همیشه از تیم ملی والیبال انتظار برد داشت

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال ایران در سومین مسابقه خود از بازیهای کشورهای اسلامی مقابل ترکیه به پیروزی رسید.
پیمان اکبری در مورد این مسابقه بیان کرد: به بازیکنان تیم ملی والیبال ایران که بازی خوبی را مقابل ترکیه انجام دادند، خسته نباشید میگویم. ما ست اول را بدلیل بازی خوب ترکیه ازدست دادیم. ترکیه تیم خوبی است و چند نفر از بازیکنان این تیم در رقابتهای جهانی حضور داشتند.
وی اظهار داشت: سعی کردیم نقاط ضعف ترکیه را به خوبی شناسایی کنیم. در مجموع با برنامهریزی و تمرکز بازیکنان تیم توانستیم با برتری بازی را به اتمام برسانیم. این انتظار از ما میرفت که امروز برنده باشیم.
اکبری ادامه داد: درست نیست که همیشه روی بازیکنان فشار باشد و تنها از تیم ملی والیبال ایران انتظار برد داشته باشیم. اگر ببری همه میگویند وظیفه بوده است و اگر برنده نشویم اتفاقات دیگری میافتد. ما هنوز به فینال نرسیدهایم و باید در دوبازی دیگر مقابل چاد و عربستان پیروز شویم.
کاظمی: هیچ تیمی نمیتواند ما را به چالش بکشد
یوسف کاظمی، سرعتیزن تیم ملی هم در مورد این مسابقه گفت: بازی سختی پیش رو داشتیم و ذهنهای خود را برای این مسابقه آماده کرده بودیم. ترکیه بعد از ایران یکی از بهترین تیمهای این تورنمنت است و به نظرم بازیکنان با کیفیتی دارد.
سرعتی زن تیم ملی والیبال ایران افزود: بازی در ست اول برای ما گره خورد و نتوانستیم آن طور که باید و شاید به بازی برگردیم، اما روند تیم ما رو به بالاست و در جریان مسابقه خیلی زود خودمان را پیدا میکنیم.
وی در پایان گفت: فکر نمیکنم تیمی در این تورنمنت باشد که بتواند ما را به چالش بکشاند. به سرمربی تیم و بازیکنان خسته نباشید میگویم که امروز برد خوبی را توانستیم بدست بیاوریم.