در اقدامی حمایتی برای جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی، پرداخت ۲ هزار و ۶۸۲ میلیارد ریال غرامت به کشاورزان لرستانی تصویب و فرآیند پرداخت آن آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- بهزاد عزت‌پناه لطیفی، مدیر شعب بانک کشاورزی لرستان تأکید کرد: پرداخت بخشی از این مبلغ آغاز شده و مابقی نیز بر اساس برنامه در حال پرداخت به مشمولان است.

وی با اشاره به جامعیت پوشش بیمه‌ای افزود: فرآیند پرداخت غرامت‌ها به‌صورت مستمر و منظم در حال انجام بوده و بخش قابل‌توجهی از خسارات ناشی از خشکسالی، سرمازدگی، تگرگ، سیلاب و سایر رخدادهای اقلیمی تحت پوشش قرار گرفته است.

مدیر شعب بانک کشاورزی لرستان با تشریح اهداف این طرح گفت: اختصاص و پرداخت این میزان غرامت نشان‌دهنده نقش محوری صندوق بیمه بانک کشاورزی در حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی می‌باشد چراکه رسالت اصلی این صندوق، تضمین استمرار فعالیت‌های تولیدی و کمک به حفظ امنیت غذایی کشور است.

عزت‌پناه لطیفی به سازوکارهای مدرن ارزیابی اشاره کرد و اظهار داشت: صندوق بیمه بانک کشاورزی با بهره‌گیری از شبکه کارشناسان ارزیاب، توسعه طرح‌های بیمه‌ای در بخش‌های زراعی، باغی، دام، طیور و آبزیان و همچنین استفاده از فناوری‌های نوین در پایش خسارات، نقش موثری در کاهش ریسک تولید ایفا می‌کند.

وی در پایان به کشاورزان توصیه کرد: پرداخت غرامت‌ها طبق برنامه در حال انجام است و کشاورزان می‌توانند با مراجعه به شعب بانک کشاورزی در سطح استان، از وضعیت پرونده بیمه‌ای خود مطلع شوند.

