باشگاه خبرنگاران جوان - بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض ۲۰۲۵ به صورت رسمی از شنبه، هفدهم آبان آغاز شده است و نمایندگان ایران در این روز در هفت رشته ورزشی شنا، تنیس روی میز، جودو، وزنه‌برداری، بوکس، فوتسال مردان و والیبال مردان به مصاف رقبای خود رفتند.

نتایج تنیس روی میز ایران در روز نخست بازی‌های کشور‌های اسلامی

تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران با ترکیب شیما صفایی، ستایش ایلوخانی و ندا شهسواری در اولین مسابقه خود در بخش تیمی موفق شد در مجموع سه بر صفر از سد لبنان عبور کند. ملی پوشان ایران در دومین مسابقه خود نیز ۸ بر صفر بحرین را شکست دادند و به جمع هشت تیم برتر راهی یافتند.

تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران با ترکیب امیرحسین هدایی، بنیامین فرجی و محمد موسوی در مجموع سه بر صفر از سد مالدیو عبور کند.

تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران با برتری سه بر صفر مقابل قطر، صعود خود به جمع هشت تیم برتر بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی را قطعی کرد. تیم ملی ایران فردا برای صعود به جمع چهار تیم برتر این رقابت‌ها به مصاف حریف بعدی خود خواهد رفت.

نتایج جودو ایران در روز نخست بازی‌های کشور‌های اسلامی

ابوالفضل محمودی، نماینده وزن منهای ۶۶ کیلوگرم با پیروزی برابر یاسین بوبوکالونو از تاجیکستان به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد. او در دومین رقابت خود به مصاف زاموشاری بکمورودوف از کشور ازبکستان و دارنده مدال نقره برزگسالان آسیا رفت و با شکست مقابل حریف به جدول شانس مجدد رفت. محمودی در جدول شانس مجدد مقابل عبدالرحمان بوشیتا از کشور مراکش روی تاتامی رفت که با قبول شکست از حریف مراکشی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

سمیرا خاک‌خواه نماینده جوان و ۱۶ ساله جودوی ایران و دارنده نقره نوجوانان آسیا به‌عنوان نخستین جودوکار بخش زنان ایران در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم مقابل آیتن مدی‌ها یاکسان از کشور ترکیه و دارنده رنکینگ جهانی قرار گرفت و شکست خورد و به جدول شانس مجدد رفت. او در گروه شانس مجدد راحینا مودی از کشور نیجریه را ایپون کرد.

او در دیدار رده‌بندی، مقابل ساملای یرگالیوا قزاق ایپون شد و دستش به مدال نرسید.

نتایج شنا ایران در روز نخست بازی‌های کشور‌های اسلامی

در ۵۰ متر آزاد سامیار عبدلی موفق شد با ثبت رکورد ۲۲:۷۵ ثانیه، بهترین رکورد این بخش را بدست آورد و به نیمه نهایی صعود کند. عبدلی نیز در بخش نیمه‌نهایی موفق شد رکورد ۲۲:۵۳ ثانیه را به ثبت برساند و با کسب رتبه اول، به فینال راه یابد.

سینا غلامپور رکورد ۲۴:۰۶ به ثبت رساند و با اینکه در جایگاه اول گروه خود ایستاد، از صعود به دور بعدی جا ماند.

مهرشاد افقری در ۵۰ متر پروانه موفق شد با ثبت رکورد ۲۴:۸۸ موفق شد به مرحله نیمه‌نهایی برسد. افقری در مرحله نیمه‌نهایی با زمان ۲۴ ثانیه و ۴۹ صدم ثانیه به‌عنوان نفر هفتم به فینال رسید.

متین سهران با ثبت رکورد ۲۵:۸۹ موفق به صعود به مرحله بعدی نشد.

آراد مهدی زاده در ۱۰۰ متر غورباغه موفق شد با ثبت رکورد ۰۱:۰۳:۹۸ دقیقه به مرحله نیمه نهایی صعود کند. مهدی‌زاده موفق شد با ثبت رکورد ۱:۰۳:۱۸درجایگاه سوم بین ۱۶ نفر حاضر در نیمه‌نهایی بایستد و به فینال این رقابت‌ها صعود کند.

محمد مهدی غلامی نماینده ایران در ماده ۴۰۰ متر مختلط بود که بنا به تشخیص سرمربی تیم، در رقابت حضور پیدا نکرد؛ زیرا نه تنها شانس مدال در این ماده بسیار پایین بود، بلکه به خاطر صرف انرژی بالا، اهداف ملی‌پوشان برای ادامه رقابت‌ها دچار مشکل می‌شد.

نتایج وزنه‌برداری ایران در روز نخست بازی‌های کشور‌های اسلامی

زهرا پورامین در دسته ۴۸ کیلوگرم در یک‌ضرب با مهار وزنه ۶۳ کیلوگرم در جایگاه پنجم قرار گرفت. در دوضرب وزنه با رکورد ۷۷ کیلوگرم چهارم شد و در مجموع با رکورد ۱۴۰ کیلوگرم در رده چهارم قرار گرفت.

نتایج بوکس در روز نخست بازی‌های کشور‌های اسلامی

علی حبیبی‌نژاد در وزن ۶۵ کیلوگرم به مصاف علی السارای از کشور عراق رفت و در پایان سه راند، ۵ بر صفر شکست خورد و حذف شد.

محمد نورانی در وزن ۸۰ کیلوگرم نیز در همان دور نخست مقابل حریف خود از اوگاندا با نتیجه ۵ بر صفر شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

دانیال شه‌بخش در مرحله یک چهارم نهایی وزن ۶۰کیلوگرم، به مصاف پیسپک تیمورویچ تکتنوف از کشور قرقیزستان رفت و با نتیجه ۵ بر صفر پیروز شد تا ضمن صعود به مرحله نیمه نهایی، مدال برنزش هم قطعی شود.

نتایج فوتسال ایران در روز نخست بازی‌های کشور‌های اسلامی

تیم ملی فوتسال ایران در چارچوب آخرین دیدار خود در مرحله گروهی رقابت‌های کشور‌های اسلامی با نتیجه ۴ بر یک از سد تاجیکستان گذشت و با ۵ امتیاز به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعدی شد.

نتایج والیبال ایران در روز نخست بازی‌های کشور‌های اسلامی

تیم ملی والیبال مردان ایران در سومین رقابت از چهارچوب مسابقات کشور‌های اسلامی ریاض، موفق شد با نتیجه سه بر یک و با امتیاز‌های ۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۳ و ۲۵ بر ۱۵ ترکیه را به زانو درآورد و مقتدرانه در صدر گروه جایگاه خود را تثبیت نمایند.