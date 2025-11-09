باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بهروز سلطانی دروازه بان اسبق تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره پیروزی سرخپوشان برابر تیم استقلال خوزستان در هفته دهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: به هر حال استقلال خوزستان تیم ضعیف و بی برنامه بود و این تیم از لحاظ مالی هم ضعیف‌ترین تیم باشگاهی ایران است. همچنین بازیکنان این تیم یک هفته اعتصاب کرده بودند و با التماس مدیران باشگاه حاضر شدند که به تهران بیایند و با پرسپولیس بازی کنند.

او افزود: البته مشکل پرسپولیس در خط حمله اش است و این تیم باید در بازی با استقلال خوزستان ۷، ۸ گل می‌زد، اما این اتفاق نیفتاد. هر بازیکن پرسپولیس مخصوصا علی علیپور می‌خواهد خودش گل بزند و او ۳، ۴ گل صددرصد را نزد. به هر حال خطوط دفاع و هافبک پرسپولیس عملکرد خوبی در بازی با استقلال خوزستان داشتند، اما مهاجمان فرصت‌های زیادی را خراب کردند. به نظرم بازی با استقلال خوزستان را با اختلاف ۱۰ گل باید پیروز می‌شدیم.

سلطانی تصریح کرد: اگر پرسپولیس بخواهد به این صورت بازی کند در مقابل تراکتور، سپاهان و استقلال چنین موقعیت‌هایی گیرش نمی‌آید. وقتی فوروارد این همه موقعیت تک به تک را نمی‌تواند گل بزند به طور حتم در بازی‌های بعدی هم نمی‌تواند گل به ثمر برساند. البته به همه هواداران پرسپولیس به خاطر این برد تبریک می‌گویم.

دروازه بان اسبق پرسپولیس بیان کرد: اگر اوسمار نتیجه بگیرد در آن صورت اعتراضی نمی‌کند، اما اگر نتیجه نگیرد در آن صورت می‌گوید که من تیم پرسپولیس را نبستم. به نظرم عیار اوسمار در بازی با تراکتور مشخص می‌شود. به هر حال پرسپولیسی‌ها با حضور اوسمار بازی روانی ارائه دادند و پاسکاری هم کردند، اما یک تیم ضعیف مقابل سرخپوشان قرار داشت. اگر تیم اوسمار همین بازی را جلوی تیم‌های دیگر انجام بدهد، جای تبریک دارد. البته پرسپولیسی‌ها نباید با این برد، مغرور شوند و در باد این بازی بخوابند.

سلطانی درباه انتشار ویدئو توهین آمیز به هواداران استقلال گفت: من در ابتدا گلایه‌ای از مدیران پرسپولیس دارم که آن قدر به این لیدر‌ها بها دادند که آنها می‌توانند مدیرعامل را عوض کنند. عباس اسماعیل بیگی به عنوان رئیس کانون هواداران پرسپولیس باید لیدر‌ها را کنترل کند. به هر حال هواداران پرسپولیس به استقلالی‌ها توهین کردند. به نظرم مدیرعامل و عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال نباید بیانیه می‌دادند و کارشان زشت بود. اگر این موضوع ادامه دار باشد به اشعار توهین آمیز تبدیل می‌شود.

او ادامه داد: من دیدم که مطلب توهین آمیز سریع از سایت باشگاه پرسپولیس برداشته شد. البته ما نباید به این وادی برویم، چون اکثر هواداران ما جوان هستند و به مشکل برمی خوریم. من معتقدم که فوتبال کری خوانی و شعار دارد و در تمام دنیا این مسائل جزو لذت فوتبال است. البته این کری خوانی خط قرمزی دارد که ما نباید وارد آن شویم. من همیشه از بیرانوند انتقاد کردم، اما هیچ وقت پایم را روی خط قرمز نگذاشتم. به هر حال از هواداران سرخابی خواهش می‌کنم که به سمت خط قرمز نروند. به نظرم هواداران هر ۲ تیم استقلال و پرسپولیس باید احترام همدیگر را بگذارند و اگر شعاری می‌دهیم شعار زیباپسند بدهیم تا لذت ببریم.

سلطانی درباره دعوت ۷ بازیکن پرسپولیس به کمیته اخلاق بیان کرد: به نظرم این کمیته نباید بازیکنان را احضار کند و مایه تاسف است. پیمان حدادی و بازیکنان چنین شعار‌هایی ندادند که به کمیته اخلاق فراخوانده شدند. به هر حال کسانی که به کمیته اخلاق دعوت شدند، کاره‌ای نیستند و اصل کار جای دیگری هست. ما آن قدر به لیدر‌ها بها دادیم و کمیته اخلاق باید لیدر‌ها را احضار کند. معتقدم که کمیته اخلاق راه اشتباهی را می‌رود. همچنین من برای عضو هیئت مدیره و مدیران عامل استقلال متاسف هستم، چون جواب‌های قشنگی ندادند و این الفاظ در شان باشگاه استقلال و این افراد نیست. من خواهش می‌کنم این مسئله را تمام کنند و زیبایی فوتبال، کری خوانی‌ها و شعار‌های داده شده را ببینند.