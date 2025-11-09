چلسی با نمایشی قاطع در دیدار برابر ولورهمپتون به پیروزی ۳-۰ رسید و موقتا به رتبه دوم جدول لیگ برتر صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - چلسی، در شبی که برای تثبیت موقعیت خود در بالای جدول به شدت نیاز به پیروزی داشت، نمایشی قاطعانه ارائه داد و با نتیجه ۳-۰ ولورهمپتونِ بدون سرمربی را در استمفوردبریج در هم کوبید. مقاومت ۵۰ دقیقه‌ای تیم بی‌سرمربی ولوز حاصلی در پی نداشت و چلسی با یک عملکرد تهاجمی خیره‌کننده در نیمه دوم به برتری دل‌چسب ۳ بر صفر مقابل گرگ‌ها رسید.

مالو گوستو (۵۱)، ژائو پدرو (۶۵) و پدرو نتو (۷۳) گلزنان چلسی در این بازی بودند.

چلسی در روز توقف آرسنال، تاتنهام و یونایتد، ضمن صعود در جدول، فاصله با صدر را کاهش داد. آبی‌ها در حال حاضر با ۲۰ امتیاز از ۱۱ مسابقه در جایگاه دوم جدول رده‌بندی رقابت‌های فصل ۲۶-۲۰۲۵ لیگ برتر انگلیس قرار دارند و تنها آرسنال ۲۶ امتیازی را بالای سر خود می‌بینند.