نگاهی به وضعیت آب و هوای تهران و مناطق اطراف آن + فیلم

کارشناس هواشناسی در خصوص وضعیت آب و هوا توضیحاتی ارائه کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرکرده، کارشناس هواشناسی در گفتگو با برنامه سلام و تهران در مورد وضعیت آب و هوای تهران نکاتی بیان کرد.

 

 

 

