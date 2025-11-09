شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در صدور مدرک تحصیلی دانشجویان دانشگاه بین الملل پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدرک تحصیلی همیشه به‌عنوان نشانگر تلاش، دانش و تعهد فرد به فرآیند آموزشی شناخته می‌شود. این مدرک معمولاً به‌عنوان یک معیار اولیه برای پذیرش در دانشگاه‌ها و کسب فرصت‌های شغلی محسوب می‌شود. دانشجویان بعد از درس خواندن در دانشگاه برای کسب مدرک تحصیلی تلاش‌های بسیاری می‌کنند تا جایگاه و موقعیت شغلی خود را ارتقا ببخشند. اما به گفته شهروندخبرنگار ما عده کثیری از دانشجویان ورودی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در دانشگاه بین الملل پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری فارغ التحصیل شدند؛ اما هنوز هیچ مدرکی برای آنها صادر نشده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

ما ۴۰۰۰ دانشجوی دانشگاه بین الملل پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ۴۰۱ و ۴۰۲ همچنان بلاتکلیف هستیم و خواهان شروع مراحل پایان نامه ارشد و دکترا و صدور مدرک خود هستیم تقاضای رسیدگی داریم در اسرع وقت به مدارکمان را نیاز داریم. بیش از یکسال است منتظر و بلاتکلیف هستیم و فقط داریم زمان را از دست می‌دهیم. خواهشمندیم صدای ما باشید.