شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در صدور مدرک تحصیلی دانشجویان دانشگاه بین الملل پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدرک تحصیلی همیشه به‌عنوان نشانگر تلاش، دانش و تعهد فرد به فرآیند آموزشی شناخته می‌شود. این مدرک معمولاً به‌عنوان یک معیار اولیه برای پذیرش در دانشگاه‌ها و کسب فرصت‌های شغلی محسوب می‌شود. دانشجویان بعد از درس خواندن در دانشگاه برای کسب مدرک تحصیلی تلاش‌های بسیاری می‌کنند تا جایگاه و موقعیت شغلی خود را ارتقا ببخشند. اما به گفته شهروندخبرنگار ما عده کثیری از دانشجویان ورودی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در دانشگاه بین الملل پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری فارغ التحصیل شدند؛ اما هنوز هیچ مدرکی برای آنها صادر نشده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

ما ۴۰۰۰ دانشجوی دانشگاه بین الملل پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ۴۰۱ و ۴۰۲ همچنان بلاتکلیف هستیم و خواهان شروع مراحل پایان نامه ارشد و دکترا و صدور مدرک خود هستیم تقاضای رسیدگی داریم در اسرع وقت به مدارکمان را نیاز داریم. بیش از یکسال است منتظر و بلاتکلیف هستیم و فقط داریم زمان را از دست می‌دهیم. خواهشمندیم صدای ما باشید.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۷
Iran (Islamic Republic of)
زهرا
۱۵:۱۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
سلام و سپاس از پیگیری شما
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی عاصی
۱۳:۴۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
عرض سلام و ادب بی نهایت ممنون از شما مسوولین خبرگزاری محترم که صدای ما ۴۰۰۰ دانشجوی ارشد و دکتری پیام نور رو به گوش دانشگاه و وزارتخانه رساندید خواهش میکنم صدای ما باشید که با کمک شما بتونیم به حق تحصیل خودمان که برایش سه سال مداوم هزینه و وقت گذاشتیم برسیم. لطفا با وزیر علوم مصاحبه ای داشته باشید با تشکر
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
با سلام و احترام
ممنون از پیگیری و حمایت شما از ما دانشجویان مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور
خواهان پیگیری مستمر از برای اخذ مراحل تحصیلی مان هستیم لطفا صدایمان باشید ما به مدرکمان نیاز داریم پولمان ،فرصت هایمان ، شغل مان ، اندوخته زندگی مان آرزوهایمان ،هدفهایمان و آبرویمان در معرض خطر بزرگی است این روزها اضطراب و تنش های روانی هم به آنها اضافه شده خواهش میکنیم صدای ما باشید .......
۰
۰
پاسخ دادن
Turkiye
حبیبه
۱۳:۱۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
لطفا صدای ماباشید نگذرید حق دانشجوها پایمال بشه
۱
۰
پاسخ دادن
Turkiye
حبیبه ولیزاده
۱۳:۱۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
درود لطفا صدای ما باشید ما ۴۰۰۰ دانشجویی بلاتکلیف هستیم برای ارتقا تحصیلی خیلی هزینه وزمان گذاشتیم لطفا به ما کمک کنید
۰
۰
پاسخ دادن
