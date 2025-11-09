میانگین زمان خالی کردن باتری خودرویی که طولانی مدت خاموش است + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - باتری ماشین معمولاً حدود چهار هفته دوام می آورد، اما بسته به وسیله نقلیه شما و سن باتری متفاوت است. همانطور که گفته شد، باتری خودرو در هوای گرم تر سریع از بین می رود، اما اگر وسیله نقلیه شما دارای وسایل الکترونیکی پیشرفته تری باشد، تخلیه آن نیز تسریع می شود.

هنگامی که خودروی شما در حال استفاده نیست، شارژ نگه داشتن باتری دشوار است زیرا دینام فرصت انجام کار خود را ندارد. دینام در اصل یک ژنراتور برای سیستم الکتریکی ماشین شما است. این به باتری کمک می کند تا شارژ خود را حفظ کند و انرژی را به سایر اجزای الکتریکی مانند چراغ های جلو، چراغ های داخلی و استریو می رساند.