باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند- یک سخنگوی وزارت کشور سوریه اعلام کرد که این کشور عملیات پیش‌دستانه سراسری را با هدف قرار دادن سلول‌های مخفی داعش انجام داده است.

به گزارش شبکه تلویزیونی الدولتی «الاخباریه»، نیرو‌های سوریه ۶۱ یورش را اجرا کرده که در جریان آن ۷۱ نفر دستگیر و مواد منفجره و سلاح‌هایی توقیف شد.

این عملیات پبش از سفر محمد الجولانی، رئیس‌جمهور موقت سوریه به واشنگتن برای دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و پیوستن به ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه داعش انجام شده است.

وزارت امور خارجه و پنتاگون آمریکا بلافاصله به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ نداده‌اند.

واشنگتن در حال آماده‌سازی برای استقرار حضور نظامی خود در یک پایگاه هوایی در دمشق با ادعای کمک به میزبانی یک پیمان امنیتی است که آمریکا بین سوریه و اسرائیل واسطه آن است. این اطلاعات را شش منبع آگاه از موضوع پیشتر به رویترز گزارش داده بودند.

یک مقام دولتی آمریکا نیز پیشتر گفته بود که واشنگتن به طور مداوم در حال ارزیابی موقعیت و آرایش ضروری خود در سوریه برای مبارزه مؤثر با داعش است.

منبع: رویترز