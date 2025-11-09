سریال تاریخی «مهیار عیار» محصول سیما فیلم، جمعه تا سه‌شنبه، ساعت ۲۲:۰۰ از شبکه فراتر پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سریال تاریخی «مهیار عیار» یک سریال داستانی تاریخی محصول سیما فیلم است که در سال ۱۴۰۳ به کارگردانی «سید جمال سیدحاتمی»، با نویسندگی «محمدرضا محمدی‌نیکو» و تهیه‌کنندگی «بهروز مفید» ساخته شده است.

داستان در دوران صفویه و در شهرهای یزد و اصفهان روی می‌دهد و دربارهٔ راهزنی است به نام مهیار که در شهر یزد قرار است به دار آویخته شود. اما، پای چوبه‌ دار خواهش می‌کند مادرش را دیدار کند. جوانمردی برای اینکه راهزن به خواسته‌اش برسد، وساطت می‌کند و این کار باعث می‌شود که او دچار تحول شده و به سمت عیاری روی بیاورد. مهیار از مهارت و ذکاوت خوبی برخوردار است و به مرور با مشکلاتی که در شهر اصفهان و در محله خود (محله دردشت) برای مردم، داروغه و… اتفاق می‌افتد، درگیر می‌شود و هر بار داستان جدیدی روایت می‌شود...

در این مجموعه بازیگرانی نظیر کامران تفتی، متین ستوده، سیامک صفری، بهنام تشکر، رؤیا میرعلمی و آشا محرابی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

این درامِ تاریخی قرار است هر هفته جمعه تا سه‌شنبه، ساعت ۲۲:۰۰ با کیفیت 4K-HDR از آنتن شبکه فراتر پخش شود.

تکرار این مجموعه نمایشی روز بعد ساعت ۲:۰۰ بامداد، ۱۰:۳۰ صبح و ۱۶:۰۰ روی آنتن می رود و همچنین آخر هفته، به ترتیب در ساعات ۱۰:۳۰ صبح، ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰ بازپخش می شود.

 

برچسب ها: فیلم و سریال ، سریال تلویزیونی
خبرهای مرتبط
روایت چند پرونده پیچیده پلیسی در «الگوریتم»
سریال «تجدیدنظر» روی آنتن شبکه دو سیما
سریال «مردان سایه»؛ روایتی از فساد سیاسی در فرانسه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ماجرای عروسک‌های موهن چه بود؟/ برخی پشت‌پرده‌ها شناسایی شدند + فیلم
هنرمند ارمنی: تمام آثارم تک‌نسخه و دارای امضا و اصالت‌ هستند + فیلم
پخش فصل اول سریال «مهیار عیار» از شبکه فراتر
اکران نیم‌بهای مجنون به مناسبت سالگرد شهادت مهدی زین‌الدین
«ایران‌جان» در خراسان جنوبی؛ نقطه عطف دیده‌شدن سرزمین دین، دانش و تلاش
«شبی که ماه کامل شد» به هند رفت/ حضور جهانی اثر تحسین‌شده نرگس آبیار
«ایران جان» باعث تقویت همبستگی ملی می‌شود
قهرمانان امروز ما از دلِ مردم ایران برخاستند + فیلم
«نصرالله» و نقش رسانه ملی در تبیین تحولات منطقه
پنج فیلم سینمایی با موضوع جنگ ۱۲ روزه در دست تولید است
آخرین اخبار
تجلی ایمان ملی در روایت قهرمانان هور/ تداوم بازنمایی رشادت شهدایی که حماسه‌های جاودان آفریدند
«شبی که ماه کامل شد» به هند رفت/ حضور جهانی اثر تحسین‌شده نرگس آبیار
آیین یادبود احمد پژمان در فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود
«ایران جان» باعث تقویت همبستگی ملی می‌شود
قهرمانان امروز ما از دلِ مردم ایران برخاستند + فیلم
اکران نیم‌بهای مجنون به مناسبت سالگرد شهادت مهدی زین‌الدین
هنرمند ارمنی: تمام آثارم تک‌نسخه و دارای امضا و اصالت‌ هستند + فیلم
پنج فیلم سینمایی با موضوع جنگ ۱۲ روزه در دست تولید است
ماجرای عروسک‌های موهن چه بود؟/ برخی پشت‌پرده‌ها شناسایی شدند + فیلم
مروری بر سینمای دهه شصت با پخش «آن سفر کرده» از شبکه نمایش
«ایران‌جان» در خراسان جنوبی؛ نقطه عطف دیده‌شدن سرزمین دین، دانش و تلاش
«نصرالله» و نقش رسانه ملی در تبیین تحولات منطقه
پخش فصل اول سریال «مهیار عیار» از شبکه فراتر