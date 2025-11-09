باشگاه خبرنگاران جوان - سریال تاریخی «مهیار عیار» یک سریال داستانی تاریخی محصول سیما فیلم است که در سال ۱۴۰۳ به کارگردانی «سید جمال سیدحاتمی»، با نویسندگی «محمدرضا محمدینیکو» و تهیهکنندگی «بهروز مفید» ساخته شده است.
داستان در دوران صفویه و در شهرهای یزد و اصفهان روی میدهد و دربارهٔ راهزنی است به نام مهیار که در شهر یزد قرار است به دار آویخته شود. اما، پای چوبه دار خواهش میکند مادرش را دیدار کند. جوانمردی برای اینکه راهزن به خواستهاش برسد، وساطت میکند و این کار باعث میشود که او دچار تحول شده و به سمت عیاری روی بیاورد. مهیار از مهارت و ذکاوت خوبی برخوردار است و به مرور با مشکلاتی که در شهر اصفهان و در محله خود (محله دردشت) برای مردم، داروغه و… اتفاق میافتد، درگیر میشود و هر بار داستان جدیدی روایت میشود...
در این مجموعه بازیگرانی نظیر کامران تفتی، متین ستوده، سیامک صفری، بهنام تشکر، رؤیا میرعلمی و آشا محرابی به ایفای نقش پرداختهاند.
این درامِ تاریخی قرار است هر هفته جمعه تا سهشنبه، ساعت ۲۲:۰۰ با کیفیت 4K-HDR از آنتن شبکه فراتر پخش شود.
تکرار این مجموعه نمایشی روز بعد ساعت ۲:۰۰ بامداد، ۱۰:۳۰ صبح و ۱۶:۰۰ روی آنتن می رود و همچنین آخر هفته، به ترتیب در ساعات ۱۰:۳۰ صبح، ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰ بازپخش می شود.