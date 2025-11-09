بنا بر اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، میزان تولید زعفران در سال جاری به ۵۲۰ کیلوگرم خواهد رسید، رقمی که بیش از ۲ برابر تولید سال گذشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به رشد قابل توجه سطح زیرکشت زعفران در استان اعلام کرد: در حال حاضر ۱۱۰ هکتار از اراضی استان به کشت زعفران اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود تا اواسط آذرماه ۵۲۰ کیلوگرم زعفران خشک از مزارع برداشت شود.

علی حسین احدی عالی افزود: میزان محصول زعفران استان اردبیل در سال گذشته ۲۰۰ کیلوگرم بود و امسال بیش از دو برابر خواهد بود.

وی ادامه داد: زعفران یکی از بهترین گزینه‌ها برای کشاورزان منطقه است و عمده نیاز آبی آن از باران و برف تامین می‌شود و به آبیاری تابستانه نیاز ندارد.

وی ادامه داد: زعفران گیاهی کم‌آب‌بر، مقاوم و اقتصادی است که فقط یک بار نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و تا هفت سال پس از آن، بدون نیاز به کشت مجدد، محصول می‌دهد و این ویژگی آن را به گزینه‌ای هوشمندانه برای مقابله با خشکسالی تبدیل کرده است.

احدی عالی تصریح کرد: تغییر الگوی کشت به سمت گیاهان دارویی و کم‌آب‌بر از اولویت‌های جهاد کشاورزی در اردبیل است و با آغاز فصل برداشت زعفران، زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از ۴۰۰ نفر در استان اردبیل فراهم شده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل اظهار کرد: زعفران اردبیل به دلیل کیفیت بالا، رنگ، طعم و خواص دارویی‌اش در صنایع مختلف از جمله آشپزی، شیرینی‌پزی، داروسازی و نوشیدنی‌ها کاربرد گسترده‌ای دارد.

احدی عالی ادامه داد: این محصول علاوه بر مصرف داخلی، ظرفیت صادراتی قابل توجهی نیز دارد و با توجه به توسعه مزارع جدید، انتظار می‌رود روند افزایشی تولید زعفران در سال‌های آینده نیز ادامه یابد و اردبیل به یکی از قطب‌های مهم تولید زعفران کشور تبدیل شود.