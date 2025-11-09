بنا بر اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، میزان تولید زعفران در سال جاری به ۵۲۰ کیلوگرم خواهد رسید، رقمی که بیش از ۲ برابر تولید سال گذشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به رشد قابل توجه سطح زیرکشت زعفران در استان اعلام کرد: در حال حاضر ۱۱۰ هکتار از اراضی استان به کشت زعفران اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود تا اواسط آذرماه ۵۲۰ کیلوگرم زعفران خشک از مزارع برداشت شود.

علی حسین احدی عالی افزود: میزان محصول زعفران استان اردبیل در سال گذشته ۲۰۰ کیلوگرم بود و امسال بیش از دو برابر خواهد بود.

وی ادامه داد: زعفران یکی از بهترین گزینه‌ها برای کشاورزان منطقه است و عمده نیاز آبی آن از باران و برف تامین می‌شود و به آبیاری تابستانه نیاز ندارد.

وی ادامه داد: زعفران گیاهی کم‌آب‌بر، مقاوم و اقتصادی است که فقط یک بار نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و تا هفت سال پس از آن، بدون نیاز به کشت مجدد، محصول می‌دهد و این ویژگی آن را به گزینه‌ای هوشمندانه برای مقابله با خشکسالی تبدیل کرده است.

احدی عالی تصریح کرد: تغییر الگوی کشت به سمت گیاهان دارویی و کم‌آب‌بر از اولویت‌های جهاد کشاورزی در اردبیل است و با آغاز فصل برداشت زعفران، زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از ۴۰۰ نفر در استان اردبیل فراهم شده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل اظهار کرد: زعفران اردبیل به دلیل کیفیت بالا، رنگ، طعم و خواص دارویی‌اش در صنایع مختلف از جمله آشپزی، شیرینی‌پزی، داروسازی و نوشیدنی‌ها کاربرد گسترده‌ای دارد.

احدی عالی ادامه داد: این محصول علاوه بر مصرف داخلی، ظرفیت صادراتی قابل توجهی نیز دارد و با توجه به توسعه مزارع جدید، انتظار می‌رود روند افزایشی تولید زعفران در سال‌های آینده نیز ادامه یابد و اردبیل به یکی از قطب‌های مهم تولید زعفران کشور تبدیل شود.

به گفته کارشناسان ، زعفران علاوه بر اثر مسکن درد و تحریک اعصاب و سرخوشی با تاثیر بر خون سازی به بهبود گردش خون کمک می‌کند ، کاهش خونریزی‌های بعد از زایمان، تقویت قوای جنسی، پاکسازی کبد، از بین بردن سرفه، پاکسازی کلیه و مثانه و تقویت حافظه و یادگیری از خواص دیگر زعفران است.

این گیاه همچنین در کاهش فشار و چربی خون، درمان برونشیت، رفع نفخ معده، درمان آسم و کاهش درد دندان موثر بوده و آرام‌بخش و خواب‌آور، روشن‌کننده پوست صورت و دارای اثرات ضدتشنجی است‌.

 استان اردبیل کمتر از یک درصد مساحت ایران را دارد ولی با تولید سالانه ۴.۵ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی، چهار درصد تولیدات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.

منبع: ایرنا

 

