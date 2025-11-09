هایک میلکون با ابراز خوشحالی از حضور علیرضا جهانبخش در تیم دندر عنوان کرد این بازیکن به حضور در جام جهانی نگاه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا جهانبخش پس از پایان قراردادش با هیرنفین هلند مدتی بدون تیم بود و در تابستان نتوانست به باشگاه جدیدی بپیوندد. او پس از مذاکرات با چند باشگاه اروپایی در نهایت به تیم دندر بلژیک پیوست تا در فصل جاری که منتهی به جام جهانی است در فوتبال بلژیک حضور داشته باشد. 

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران شنبه‌شب (۱۷ آبان) سرانجام نخستین بازی‌اش را برای تیم دندر بلژیک انجام داد و به عنوان بازیکن تعویضی به زمین رفت. این دیدار در نهایت با نتیجه دو بر دو به پایان رسید تا دندر و زولته به تقسیم امتیاز‌ها رضایت دهند.

هایک میلکون، سرمربی دندر، در پایان مسابقه به روزنامه گازت ون آنتورپن گفت: جهانبخش بازیکنی با تجربه فراوان است که مشتاق بازگشت به سطح بالای خود با نیم‌نگاهی به جام جهانی است. او می‌تواند در هر پست تهاجمی بازی کند، از نظر فنی پیشرفت کرده و توانایی گلزنی دارد. علیرضا مدت زیادی در هلند بازی کرده است و می‌تواند جوانان را رهبری کند.

به گزارش ایسنا، علیرضا جهانبخش در جدیدترین فهرست تیم ملی ایران برای بازی‌های پیش رو حضور ندارد. تیم ملی ایران قرار است در دیدار‌هایی دوستانه در تورنمنت چهارجانبه امارات برابر کیپ‌ورد قرار گیرد و در ادامه در دیدار رده‌بندی یا فینال با یکی از دو تیم مصر و ازبکستان روبه‌رو خواهد شد.

