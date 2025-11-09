باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روایت دردناک شاهدان عینی از بمباران مردم به دست شاه + فیلم

روایت دردناک شاهدان عینی از جنایتی کم‌سابقه در طول تاریخ ایران که در دوره پهلوی علیه سرزمین و مردم ایران انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در طول قریب به دو ماه در جنگ گجستان، بر اثر بمباران هوایی رژیم پهلوی صد‌ها زن و کودک کشته شدند و هزاران رأس گاو و گوسفند و بز، که تنها دارایی عشایر این مناطق بود، از بین رفت.

مطالب مرتبط
روایت دردناک شاهدان عینی از بمباران مردم به دست شاه + فیلم
young journalists club

بمب بجا مانده از جنگ گجستان در روستای امیرایوب فارس منهدم شد

روایت دردناک شاهدان عینی از بمباران مردم به دست شاه + فیلم
young journalists club

کشف بمب به جا مانده از جنگ گُجستان، حین عملیات حفاری گاز + فیلم

روایت دردناک شاهدان عینی از بمباران مردم به دست شاه + فیلم
young journalists club

توضیحات فرماندار شهرستان رستم پیرامون بمب پیدا شده در جنگ گجستان

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سقوط بالگرد روسیه در ساحل خزر + فیلم
۳۸۷۵

سقوط بالگرد روسیه در ساحل خزر + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
پاسخ رهبر معظم انقلاب به چهار پرسش درباره دشمنی آمریکا با ایران + فیلم
۱۷۲۳

پاسخ رهبر معظم انقلاب به چهار پرسش درباره دشمنی آمریکا با ایران + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
بسکتبال بازی کردن جولانی با فرماندهان آمریکایی + فیلم
۱۴۰۰

بسکتبال بازی کردن جولانی با فرماندهان آمریکایی + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
ماجرای فوتبال بازی کردن شهیدان طهرانی مقدم و حاجی زاده با چینی‌ها + فیلم
۸۹۴

ماجرای فوتبال بازی کردن شهیدان طهرانی مقدم و حاجی زاده با چینی‌ها + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
روایت دردناک شاهدان عینی از بمباران مردم به دست شاه + فیلم
۸۱۳

روایت دردناک شاهدان عینی از بمباران مردم به دست شاه + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.