روایت دردناک شاهدان عینی از بمباران مردم به دست شاه + فیلم

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0637\u0648\u0644 \u0642\u0631\u06cc\u0628 \u0628\u0647 \u062f\u0648 \u0645\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u062c\u0646\u06af \u06af\u062c\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0628\u0631 \u0627\u062b\u0631 \u0628\u0645\u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u067e\u0647\u0644\u0648\u06cc \u0635\u062f\u200c\u0647\u0627 \u0632\u0646 \u0648 \u06a9\u0648\u062f\u06a9 \u06a9\u0634\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0647\u0632\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0623\u0633 \u06af\u0627\u0648 \u0648 \u06af\u0648\u0633\u0641\u0646\u062f \u0648 \u0628\u0632\u060c \u06a9\u0647 \u062a\u0646\u0647\u0627 \u062f\u0627\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u0639\u0634\u0627\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0628\u0648\u062f\u060c \u0627\u0632 \u0628\u06cc\u0646 \u0631\u0641\u062a.\n