باشگاه خبرنگاران جوان - فرهاد بهرامی مدیر کل زندان‌های و اقدامات تامینی و تربیتی استان قزوین از آزادی یک زندانی با ۳۲۰ میلیارد ریال بدهی در قزوین خبر داد و گفت: در این پرونده شاکی با گذشت و رضایت مبلغ ۳۱۰ میلیارد ریال نقش مؤثری در فرایند آزادی ایفا کرد و مبلغ ۴ میلیارد ریال کمک بلاعوض و ۶ میلیارد ریال نیز تسهیلات از سوی ستاد دیه و خیران پرداخت شد؛ تا این زندانی پس از تحمل حبس طولانی به آغوش خانواده خود بازگردد.

وی با قدردانی از اقدام پسندیده شاکی و حمایت خیرین گفت: آزادی زندانیان جرایم غیرعمد به ویژه افراد سالخورده، نیازمند همدلی و مشارکت اجتماعی است. فرهنگ گذشت و کمک‌های خیرخواهانه، ضمن کاهش آسیب‌های اجتماعی، امید را به خانواده‌های چشم‌انتظار بازمی‌گرداند.

منبع: دادگستری قزوین