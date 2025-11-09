مدیر کل زندان‌های و اقدامات تامینی و تربیتی استان قزوین گفت: زندانی ۶۷ ساله با بدهی ۳۲۰ میلیارد ریالی، با گذشت شاکی و حمایت خیران از زندان مرکزی قزوین آزاد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرهاد بهرامی مدیر کل زندان‌های و اقدامات تامینی و تربیتی استان قزوین از آزادی یک زندانی با ۳۲۰ میلیارد ریال بدهی در قزوین خبر داد و گفت: در این پرونده شاکی با گذشت و رضایت مبلغ ۳۱۰ میلیارد ریال نقش مؤثری در فرایند آزادی ایفا کرد و مبلغ ۴ میلیارد ریال کمک بلاعوض و ۶ میلیارد ریال نیز تسهیلات از سوی ستاد دیه و خیران پرداخت شد؛ تا این زندانی پس از تحمل حبس طولانی به آغوش خانواده خود بازگردد.

وی با قدردانی از اقدام پسندیده شاکی و حمایت خیرین گفت: آزادی زندانیان جرایم غیرعمد به ویژه افراد سالخورده، نیازمند همدلی و مشارکت اجتماعی است. فرهنگ گذشت و کمک‌های خیرخواهانه، ضمن کاهش آسیب‌های اجتماعی، امید را به خانواده‌های چشم‌انتظار بازمی‌گرداند.

منبع: دادگستری قزوین

برچسب ها: آزادی زندانیان ، جرائم غیرعمد
خبرهای مرتبط
آزادی ۱۱ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد در قزوین
ورزشکاران قزوینی چند زندانی را آزاد کردند
یک مادر زندانی جرایم غیرعمد در قزوین آزاد شد
مختومه شدن بیش از ۱۸ هزار پرونده قضایی در قزوین با صلح و سازش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اجرای باقیمانده طرح آبرسانی طالقان به ۱۴ شهر، به زودی
نماز طلب باران فردا در قزوین اقامه می‌شود
آزادی زندانی ۶۷ ساله با ۳۲۰ میلیارد ریال بدهی در قزوین
آخرین اخبار
نماز طلب باران فردا در قزوین اقامه می‌شود
اجرای باقیمانده طرح آبرسانی طالقان به ۱۴ شهر، به زودی
آزادی زندانی ۶۷ ساله با ۳۲۰ میلیارد ریال بدهی در قزوین