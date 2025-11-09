نمایندگان مجلس با کلیات اصلاح قانون مهریه موافقت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ آبان) گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی را بررسی کرده و با ۱۹۷ رای موافق با کلیات این طرح موافقت کردند.

محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح کلیات این طرح گفت: در این قانون به نحوه رسیدگی به محکومیت‌های مالی در بخش‌های مختلف پرداخته شده است و برخلاف آنچه که در جامعه گفته می‌شود هیچ سقفی برای مهریه در این طرح تعیین نشده است.

نماینده دولت ضمن موافقت با کلیات این طرح، بیان کرد: حبس زدایی یکی از سیاست‌ها مهم قوه قضاییه است. این یک طرح تحولی است. تمهیدات لازم برای آزادی ۲۵ هزار زندانی محکومیت‌ها مالی که هیچ مالی را دریافت نکردند، فراهم می‌کند. طبق بند ۱۵ سیاست‌ها کلی یکی از مسئله‌های مهم حبس‌زدایی است و این طرح فرصت را فراهم می‌کند. این طرح ابتدا ۱۰ ماده بود و الان ۷ ماده است. برخی از نکات از این طرح حذف شده است. سقفی برای مهریه در این طرح وجود ندارد. قسمتی هم که از مهریه باقی مانده است که ناظر به تعدیل مهریه است. دولت با مواد یک تا چهار این طرح کاملا موافق است. در جزئیات ملاحظات را بررسی خواهیم کرد.

علی آذری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در دفاع از کلیات این طرح اظهار کرد: مدنظر ما این است در محکومیت‌ها مالی کمک کنیم تا این آماری که دولت اعلام کرد که بیش از ۲۰ هزار نفر محکوم مالی داریم از ظرفیت این طرح استفاده کنند و با استفاده از ظرفیت پابند الکترونیک کار کنند و دین خود را بپردازند.

این نماینده مجلس بیان کرد: ما در این طرح تاکید داریم که زندان جای بزهکار است و جای بدهکار نیست. درخواست رهبری نیز مدیریت این حوزه است. به این طرح رأی مثبت دهید تا به نتیجه مساعد برسیم. در این طرح براساس قاعده لاضرر جایی که یک نهادی به انحراف رفته مدیریت می‌کنیم. در این طرح همه باهم تلاش می‌کنیم هم بحث کل محکومیت‌ها مالی را مدیریت کنیم. یکی از طرح‌های ارزشمندی که فعالیت اجتماعی ارزشمندی دارد، این طرح است. در حوزه محکومیت‌ها مالی مدیریت ارزشمندی خواهیم داشت.

در نهایت پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات این طرح موافقت کردند.

برچسب ها: قانون مهریه ، حبس زدایی ، پابند الکترونیک
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
هرکس با امضای خودش هست دقت کنند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
اگر مهریه یک سکه هم که باشد با این گرانی ها امکان ازدواج برای بسیاری از جوانان امکان پذیر نیست
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
مهریه باید از دارائی مرد بیشتر باشد مرد بعداز جدایی باید زندگی بکند یا نه زن و مرد جدا میشود زن میرود دوباره ازدواج میکند دنبال زندگی خودش است مرد باید در زندان بپوسد عادلانه نیست
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
الان طلا گران شده امکانش باشد وزن عروس چه اندازه باشد برای یک کیلو یک گرم درنظر گرفته شود عروس خانم 60کیلویی 60گرم ههریه اش باشد تا توان پرداخت مردها داشته باشند
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
منظور از اصلاح این است که مرد فقط زندان نمی رود ولی باید پابند الکترونیک داشته باشد و کار کند و کل سکه ها را که در عقد نامه است پرداخت کند از یک عدد تا بی نهایت پس مردان باید زیر بار مهریه بیشتر از ۱۵ تا نروند یا اگر خانواده دختر قبول نکردند ازدواج را فراموش کنند تا گرفتار نشوند
۰
۷
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
امیر
۱۲:۵۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
تا وقتی قانونی نیاد که بعد از جدایی همه چی نصف نصف نشود هیچ عدالتی نیس.لج نکنید در این مورد کاملا غربی ها درست عمل میکنن ولی خب شما همیشه دیر به این نتایج میرسین مثل قضیه واکسن و....
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سعید
۱۱:۲۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
همه جا حرف از برابری حق زن و مرد در جامعه می شه و خیلی ها هم طرفدارش هستند ولی آیا قانون ما هم طبق برابری زن و مرد تنظیم شده ...
به نظر شما وقت اش نرسیده که قانون اصلاح بشه ؟؟
الان خانوم ها در اکثر شغل ها مشغول بکار هستند و پا به پای مردها دارن کار می کننن چه بسا بیشتر ...
ولی در قانون اگر مرد بیکار باشه زن می تونه شکایت کنه (هر کجا که یه خانومی داره کار می کنه می تونه یک مرد کار کنه که داره یه خانواده رو می چرخونه و مسئولیت اش با اونه ..)
اگر می گید برابری زن و مرد یعنی مثل اروپا همه چی نصف نصف تمام
نه مثل ایران خانومه داره کار می کنه و تازه می ره شکایت می کنه و مهریه طلب می کنه ...
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
با سلام،
"۲۵ هزار زندانی محکومیت‌ها مالی که هیچ مالی را دریافت نکردند"؟!!!!!!
دمتان گرم، خداوکیلی چه کار کرده اید با این مملکت و مردم مظلوم.
البته هنوز هم دست بردار نیستید.
۵
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
منظورش همون کسانی هست که بخاطر مهریه زندانی شدند
