شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از جولان موتورسواران در محدوده شهرک سروآزاد شهر تهران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها اهالی شهرک سروآزاد در محدوده منطقه ۲۲ شهر تهران از ویراژ موتوسواران و معبر ناامن برای تردد خودرو‌ها حال و روز خوشی ندارند؛ بطوریکه سرو صدای ناشی از ویراژ موتورسواران موجب آزار ساکنان این محله شده و از سوی دیگر باعث بروز تصادف‌های شدیدی در این منطقه شده است.

شهروندخبرنگار ما ضمن ابراز نگرانی از بروز حادثه از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

متن پیام شهروندخبرنگار



محل سکونت ما، شهرک سروآزاد، انتهای کوچه سوم شرقی در شهر تهران هست و مکانی که ازش فیلم گرفتم تو محدوده بلوار ایت الله مجتبی تهرانی و ۲۰ متری اول کاج هست و آن درخت‌های پشت سرهم انتهای محدوده چیتگر هست. چند وقت است حدود ۳۰ تا موتور سوار هر پنجشنبه و یا جمعه کورس می‌گذارند و مدام تک چرخ می‌زنند که واقعا وضعیت نگران کننده‌ای را به وجود آوردند وهر لحظه امکان تصادف در این محدوده وجود دارد. این محدوده بسیار خطرناک است. چون هم چراغ و هم دوربین مناسبی در این محدوده نصب نشده است؛ هم دست انداز دقیقا سمت چپ تصویر در ۲۰ متری گذاشتند که به قدری غیر اصولی هست که بار‌ها شاهد این بودیم که کنترل خودرو‌ها دشوار شده و موجب بروز تصادف‌های وحشتناک در این محدوده شده است. از طرفی بیشترین چیزی که در حال حاضر برای ما ازاردهنده شده سر و صدای ویراژ دادن این موتور‌ها است. بار‌ها هم چه برای دست انداز چه برای موتورسوار‌ها با شهرداری تماس گرفتیم ولی هیچ اقدامی صورت نگرفته است. لطفا پیگیری کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - تهران

